Vollsperrung ab Mitte Mai: Kreisverkehr in Oranienburg wird umgebaut

Oranienburg

Eine neue Baumaßnahme kommt ab Mitte Mai auf die Oranienburger Verkehrsteilnehmer zu, die mit einer Vollsperrung des Kreisverkehrs in der Berliner Straße/ Saarlandstraße verbunden ist. Darüber informierten Baudezernent Frank Oltersdorf und Tiefbauamtsleiter Stefan Geppert am Donnerstagnachmittag. Ursache für den Umbau ist die Häufung von Verkehrsunfällen im Kreisverkehr, vornehmlich an der Einmündung aus der Saarlandstraße kommend. Der Knotenpunkt sei der Straßenverkehrsbehörde als Unfallschwerpunkt aufgefallen, teilte Stefan Geppert mit. Da sich die zunächst getroffenen Maßnahmen durch zusätzliche Beschilderungen sowie die eigens im Kreisverkehr eingearbeitete Abbiegerspur nicht bewährt hätten und die Unfallzahl unverändert hoch geblieben sei, müsse man nun „zum scharfen Schwert, sprich einer baulichen Maßnahme“ greifen, so Geppert.

Der Umbau erfolgt in zwei Bauabschnitten. Vom 11. bis 23. Mai werden an allen vier Verkehrsarmen die Verkehrsinseln verlängert und Zebrastreifen sowie rot markierte Fahrradfurten angebracht, welche die Verkehrssicherheit für Radfahrer erheblich erhöhen sollen. Die im Kreisverkehr aufgebrachte Rechtsabbiegerspur wird es nach dem Umbau nicht mehr geben – sie wird entfernt. Beschilderungen zur Umfahrung des Verkehrsknotenpunktes werden angebracht. „Da parallel in der Stadt keine weiteren großen Baumaßnahmen stattfinden und eine gute Anbindung der B 96 neu mit mehreren Abfahrten vorliegt, kann der Verkehr gut umgeleitet werden“, sagt Frank Oltersdorf. Der Öffentliche Personennahverkehr wird von der Maßnahme nicht betroffen sein, die Buslinien, die den Kreisverkehr kreuzen, werden „dort weiter durchfahren können“, so Oltersdorf.

Direkt im Anschluss, ab 24. Mai und bis 12. Juni, wird zudem die Einmündung von der Saarlandstraße in den Kreisverkehr angepasst. Dabei kommt es zu einer Sperrung des Verkehrsarmes von und zur Saarlandstraße, so dass die Zufahrt von der Dropebrücke aus Richtung Berliner Straße über den Kreisverkehr nicht möglich sein wird. Während der dreiwöchigen Bauzeit wird der Bereich der Saarlandstraße vor dem Kreisverkehr einschließlich Fuß- und Radweg verschwenkt. Der Grund: Viele Verkehrsteilnehmer würden den Kreisverkehr aus der Saarlandstraße kommend mit hoher Geschwindigkeit durchfahren. Der Straßenbereich soll zukünftig laut Geppert deutlich steiler auf den Kreisverkehr zuführen, so dass die Autofahrer ihr Tempo verringern müssen, um in diesen einfahren zu können.

Die Kosten für diese Umbaumaßnahmen, die mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises abgestimmt sind, liegen bei 170 000 Euro. Nach Abschluss der Bauarbeiten werde der Kreisverkehr der „erst in Oranienburg sein, in dem eine Radspur direkt neben dem Fußgängerstreifen geführt wird“, so Oltersdorf.

Von Nadine Bieneck