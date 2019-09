Sperrung kommt, aber später: Es wird noch voller in der Stadt

Oranienburg

Die Vollsperrung kommt, aber erst eine Woche später: Das Thema bringt die Oranienburger Autofahrer schon jetzt in Aufregung. Nach dem am Dienstag bekannt wurde, dass die Stralsunder Straße/Ecke Schulstraße für vier Wochen voll gesperrt sein wird, gibt es Kritik. Denn aufgrund der Bauarbeiten an der Dropebrücke sei der Verkehr schon jetzt in der Oranienburger Kernstadt dicht. „Es macht in Oranienburg keinen Spaß mehr, mit dem Auto zu fahren“, so ein Einwohner.

„Der Termin der Sperrung hat sich noch einmal verschoben“, erklärt Stadtsprecher Gilbert Collé auf MAZ-Nachfrage. „Der Teil wird erst ab dem 16. September, nicht wie erst vermeldet am 9. September, gesperrt. Auch für vier Wochen.“ Über Gründe des neuen Termins wollte Gilbert Collé noch nichts sagen.

„Es wird am Donnerstag eine Pressemitteilung geben. Da gibt es auch Informationen über die Umleitungsstrecken und den Busverkehr, der auch beeinträchtigt sein wird.“

Von Sebastian Morgner