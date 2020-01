Von Klimaschutz bis Alter Speicher: Das war die erste Sitzung 2020 des Oranienburger Stadtparlaments

Oranienburg

Längst nicht alle der 43 Tagesordnungspunkte ihrer letzten Sitzung im Jahr 2019 hatten die Stadtverordneten am 9. Dezember abzuarbeiten geschafft. So galt es am 13. Januar in der Oranienburger Orangerie nachzusitzen. Vornehmlich Anträge der Fraktionen standen auf der insgesamt zwölf Punkte umfassenden Tagesordnung.

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) beim Eintrag ins Kondolenzbuch für den ehemaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Quelle: Nadine Bieneck

Bevor es jedoch zur Vorstellung und Diskussion der Anträge kam, gab es noch Informationen des Parlamentsvorsitzenden, Dirk Blettermann ( SPD), und Bürgermeisters Alexander Laesicke (parteilos). Beide erinnerten an den kürzlich verstorbenen einstigen Ministerpräsident Manfred Stolpe ( SPD) sowie die erste Vorsitzende der Oranienburger SVV, Charlotte Ristau, die im Dezember kurz vor Heiligabend verstorben war. Beiden wurde mit einer Schweigeminute gedacht. Zudem wurde vor Ort zu Ehren Manfred Stolpes ein Kondolenzbuch ausgelegt, in dem sich die Stadtverordneten eintragen konnten. „Dieses werden wir der Familie von Manfred Stolpe übergeben“, sagte Dirk Blettermann.

Schweigeminute zu Ehren des kürzlich verstorbenen Manfred Stolpe (SPD) und der im Dezember verstorbenen Charlotte Ristau (SPD). Quelle: Nadine Bieneck

Zudem wurde allen Abgeordneten ein Ausweis für ihre Tätigkeiten als Stadtverordnete ausgehändigt. „Damit können Sie die städtischen Einrichtungen aufsuchen und sich vor Ort ein eigenes Bild machen. Nutzen Sie die Gelegenheit, schauen Sie sich die Einrichtungen an“, warb Blettermann.

Dirk Blettermann mit dem neuen Stadtverordneten-Ausweis (links) sowie den Vorgängermodellen aus Papier (r.). Quelle: Nadine Bieneck

Ebenfalls neu im Sitzungssaal der Orangerie: Eine einwandfrei funktionierende Mikrofonanlage an allen Tischen sowie auf dem Podium. Nach einer kurzen Einweisung des anwesenden Technikers (“Links das ist die Räuspertaste.... Der Vorsitzende kann sie im Ernstfall auch stummschalten...“) nutzte das Plenum die Tischmikrofone ohne große Komplikationen, waren ausnahmslos alle Redebeiträge für jeden im Saal Anwesenden einwandfrei akustisch vernehmbar. Eine absolute Qualitätssteigerung der Sitzung, insbesondere vor dem Hintergrund der letzten Sitzung am 9. Dezember 2019, bei der die genutzte Mikrofonanlage gleich mehrfach ihren Geist aufgab.

+++ Kommunaler Klimaschutz : Themenstraffung dank vorheriger Abstimmung +++

Ausufernde Diskussionen zum größten Brocken auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung, dem kommunalen Klimaschutz, blieben aus. Denn bereits im Vorfeld der Sitzung hatten sich parteiübergreifend die Vorsitzenden von sechs Fraktionen zusammengetan und die Beschlussvorlage einschließlich zahlreicher Änderungsanträge gestrafft.

+++ Hundeauslauf oder Erinnerungskultur? Debatte über Gedenkstelle für KZ Oranienburg +++

Drastische Worte fand der CDU-Abgeordnete Michael Ney zum KZ-Gedenkort in der Berliner Straße in Oranienburg: „Da geht jetzt schon keiner hin, außer vielleicht mal ein Hund, um sein Bein zu heben.“ Zuvor hatte Björn Lüttmann ( SPD) eindringlich um eine Neugestaltung des Ortes geworben.

+++ Unterstützung für Frauenhaus – mehr Engagement des Landkreises gefordert +++

Ein breiter Konsens herrschte bei den Stadtverordneten über Wichtigkeit und Unterstützung für das Frauenhaus, dass von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen Hilfe und Schutz bietet. Kritisiert wurde jedoch die mangelhafte Verantwortung des Landkreises.

+++ Wessen Verantwortung? Debatte um Erhalt der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz +++

Als Kernpunkt in der Diskussion um den Erhalt und die Fortführung der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte im Oranienburger Ortsteil Lehnitz kristallisiert sich die Frage, in wessen Verantwortung dies überhaupt liegt, heraus. Das Votum der Stadtverordneten, die den Bürgermeister schließlich mit einer Konzepterarbeitung beauftragten, fiel jedoch deutlich aus.

+++ Per Resolution: Klares Bekenntnis zum Speicher +++

Mit einer Resolution bekannten sich die Oranienburger Stadtverordneten am Montagabend klar zum Erhalt des „Alten Speichers“ in der Lehnitzstraße. Um das Wahrzeichen der Stadt schwelt seit Monaten Streit mit dem Investor des Wohnprojekts „Wohnen am Speicher“. Er möchte das Gebäude aufgrund der hohen Sanierungskosten abreißen.

+++ Oranienburger Stadtparlament zukünftig im Internet-Livestream +++

Diese Debatte verlief kurz und schmerzlos. Zudem gab es am Ende ein klares Votum der Oranienburger Stadtverordneten: Einstimmig beschlossen sie am Montagabend, zukünftig ihre Sitzungen live per Stream ins Internet zu übertragen und die Aufzeichnungen zudem dauerhaft abrufbar auf der Website der Stadt verfügbar zu machen.

Die gesamte Tagesordnung der Nachholsitzung vom 13. Dezember ist hier auf der Website der Stadt Oranienburg abrufbar.

MAZ-Kommentar von Nadine Bieneck: „Diesmal kein Nachsitzen“ „Nicht nur die Medienvertreter gingen erwartungsfroh ins erste Treffen des Oranienburger Stadtparlaments 2020. Die Stadtverordneten selbst waren zumindest teilweise offenbar ebenso gespannt, wie sich die Nachholsitzung der Mammutrunde aus dem Dezember gestalten würde. Chapeau: Überwiegend diszipliniert und nur von wenigen Wortscharmützeln durchzogen konzentrierten sich die Stadtverordneten auf die Sachbezogenheit der Themenliste. Zu Recht. Ging es mit Klimaschutz, Gedenkstätten und häuslicher Gewalt gegen Frauen doch um Themen, zu denen ausufernde Scheindebatten weder angemessen noch angebracht waren. So waren die Wortmeldungen diesmal zum großen Teil wohltuend sach- und inhaltsorientiert. Ein einziges Mal musste der Vorsitzende Dirk Blettermann ( SPD) eingreifen, als ein Abgeordneter Redezeit und Geduld des Podiums überstrapazierte. In Verbindung mit der neu installierten Mikrofonanlage, die jeden Redebeitrag im Sitzungssaal auch einwandfrei hörbar machte, eine fast vorbildliche Sitzung. Neuerliches Nachsitzen ist somit diesmal unnötig. Und die Köpfe waren für die wichtigen Entscheidungen auch noch frisch.“

Von Nadine Bieneck