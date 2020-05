Von Ruhestand keine Spur: Gitarrist Thomas Heyn unterrichtet an drei Musikschulen

Hohen Neuendorf

Er spielt „ Don Giovanni“ auf der Mandoline, am nächsten Tag „Anataveka“ auf der Gitarre, danach die „Dreigroschenoper“ auf dem Banjo und am vierten Tag ein modernes Musical auf der E-Gitarre. Der Musiker und Musikschul-Lehrer Thomas Heyn ist am klassischen Eintritt in den Ruhestand regelrecht vorbeigesaust. Mit 66 Jahren unterrichtet der Konzertgitarrist noch insgesamt 26 Schüler an drei Musikschulen. Seine Woche ist klar strukturiert: Montags fährt er von seinem Zuhause in Wandlitz nach Angermünde, dienstags nach Hohen Neuendorf, mittwochs und donnerstags in die Musikwerkstatt Eden und freitags nochmal nach Hohen Neuendorf. Dort nutzt die Musikschule Räume im Marie-Curie-Gymnasium. Außerdem leitet er das Erwachsenen-Orchester „Ooohrwürmer“ (Offenes Orchester Oranienburg). Viele seiner Schüler und Ensembles haben bereits Preise beim Wettbewerb Jugend Musiziert gewonnen, darunter auch die Rattlesnakes aus Hohen Neuendorf.

Seine Schülerin Hannah Schöps, 13 Jahre, ist froh, ihrem Lehrer Thomas Heyn wieder persönlich begegnen zu dürfen. Quelle: Enrico Kugler

Seit vergangener Woche darf er wieder live unterrichten. Trotz des Visiers, welches an der Stirn befestigt ist, ist er voller Freude bei der Sache. „Ich setze diesen Plastikhelm auf, denn man geht ja schonmal etwas näher ran, um zum Beispiel die Handhaltung zu korrigieren“, erklärt er. Und seine Schüler sind glücklich, ihren Lehrer endlich wiederzuhaben. Während des Corona-Lockdowns wurde über diverse digitale Kanäle kommuniziert und geübt. „Ich habe verschiedene Smartphone-Apps für Gehörbildung und Rhythmus ausprobiert. Meine Schüler waren anfangs auch noch ganz begeistert. Kinder spielen ja gerne am Handy“, sagt Thomas Heyn. „Es hat gut geklappt, genau bis Ostern. Und dann kam dieser Lagerkoller. Das war schon ziemlich crazy. Musik funktioniert eben nur gut mit echten Menschen.“ Weil er den Ehrgeiz hat, seine jetzigen Schüler bis zur Abiturzeit zu unterrichten und nicht vorher aus Altersgründen aufhören zu müssen, nimmt er nur noch sehr wenige neue Talente an. „Mit 73 möchte ich dann endgültig fertig sein“, hat sich Thomas Heyn überlegt.

Mit seiner Frau Karin Leo tritt Thomas Heyn als Duo auf. Quelle: Agentur

Zu den Musikschulen ist der Gitarrist erst zum Ende seines Berufslebens gekommen. Bis zu seinem 60. Lebensjahr war er Verlagslektor, Produzent und Autor, zuletzt Abteilungsleiter im Berliner Verlag AMA für Musiknoten und Lehrbücher. „Nachdem ich dort freiwillig ausgestiegen war, habe ich 14 Briefe an Musikschulen in ganz Brandenburg geschrieben. Drei davon riefen mich am nächsten Tag an: Kommen Sie sofort!“ In der Musikwerkstatt Eden fühle er sich besonders wohl. „Ich habe nette Kollegen und der Park bedeutet Entspannung pur.“

Die Nachwuchsband „Ratlesnakes“ gewann unter der Leitung von Thomas Heyn dieses Jahr den ersten Preis im Regionalwettbewerb Brandenburg West.

Thomas Heyn ist in Leipzig aufgewachsen, in den 70er-Jahren studierte er an der Hochschule für Musik unter anderem Konzertgitarre und E-Gitarre. Weil er nicht in die SED eintreten wollte, verließ er die Uni und wurde freier Komponist. Warum er Gitarre lernen wollte? „Das haben meine Eltern entschieden. Der Gitarrenunterricht kostete acht Mark im Monat, Klavier zwölf Mark. Das waren acht Bier für meinen Vater mehr oder weniger. Und die Gitarre war leiser und störte weniger“, erinnert er sich schmunzelnd zurück. „Als Kind konnte ich außerdem herzzerreißend gut singen: Heidschi Bumbeidschi von Heintje. Meine Mutter liebte meinen Gesang und wollte, dass ich mich selbst begleiten konnte.“

Wiebke Wollek