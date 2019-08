Auf dem Weg zu einer einvernehmlichen und legalisierten Außenanlage auf dem Grundstück der Wildtierretter in Wensickendorf kamen alle Beteiligten am Montag einen Schritt voran. So gab es bei einem Vor-Ort-Termin in dem Oranienburger Ortsteil nicht nur positive Signale, sondern auch das erste persönliche Aufeinandertreffen etlicher Beteiligter.