Vor dem erwarteten Besucheransturm zu Ostern: Goldene Regeln für den Tierparkbesuch

Germendorf

Das Osterfest steht vor der Tür und für viele Familien stellt sich die Frage – was unternehmen wir mit unseren Kindern? Inmitten der Corona-Pandemie sind allerdings weiterhin nahezu alle Freizeiteinrichtungen geschlossen. Ein Anlaufpunkt dürfte demnach der Tier- und Freizeitpark in Germendorf sein. Dort rüstet man sich für den zu erwartenden Besucherandrang und hat klare Regeln im Vorfeld aufgestellt. „Wir haben ganz klare Richtlinien und Vorgaben erstellt, wer sich nicht daran hält, muss den Park leider verlassen“, mahnt Inhaber Torsten Eichholz die Besucher zur Einhaltung der Abstands- und Hygienerichtlinien. Die MAZ hat die fünf wichtigsten Regeln zusammengestellt.

Über Ostern wird in Germendorf mit einem Besucheransturm auf den Tierpark gerechnet. Quelle: Robert Roeske

Während des Aufenthaltes gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Geländes des Tierparks (OP-Masken oder FFP2 Masken). Ausgenommen von der Maskenpflicht bleiben Kinder bis sechs Jahre und zum Beispiel Gehörlose oder Menschen, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich beziehungsweise unzumutbar ist. Hierfür muss ein ärztliches Zeugnis vorgewiesen werden. Ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten. Besuche sind weiterhin mit Angehörigen des eigenen Haushalts und mit maximal einer weiteren Person gestattet. Die Zahl der Haushalte ist möglichst konstant und klein zu halten. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Imbisse sind geöffnet, Speisen und Getränke werden „to go“ angeboten. Bis zu 4 000 Personen können gleichzeitig den Tierpark Germendorf aktuell besuchen.“Wir orientieren uns dahingehend vor allem an unseren Parkflächen vor dem Park. Wir haben knapp 2100 Parkplätze zur Verfügung, sind diese voll, werden die Kassen vorübergehend schließen.

Der Tierpark in Germendorf ist ein beliebtes Ausflugsziel. Quelle: Knut Hagedorn

Inhaber Torsten Eichholz sieht seinen Park für den Besucheransturm gewappnet: „Wir haben uns so gut es geht darauf vorbereitet. Natürlich sind wir auch ein wenig auf die Mithilfe der Besucher angewiesen, dass am Ende alles reibungslos verläuft und alle einen tollen und erholsamen Park erleben.“ Um eine Sache bittet der Tierpark-Inhaber vor allem seine Gäste: „Es wäre wünschenswert, wenn die nicht mehr benötigten Masken in den Mülleimern landen und nicht in der Botanik.“

Veränderte Öffnungszeiten ab 1. April

Während Spielplätze, Toiletten und der Bollerwagen-Verleih geöffnet sind, bleiben der Streichelzoo, Fahrgeschäfte und die Indoorbereiche geschlossen. Allerdings verändern sich ab dem 1. April die Öffnungszeiten des Tierparks wieder, denn ab Donnerstag lädt der Tier- und Freizeitpark seine Gäste von 9 bis 19 Uhr nach Germendorf. Am Ostersonntag wird es für die Kinder Ostereier als Überraschung geben. „Wir haben 800 Ostereier vorbereitet“, berichtet Eichholz.

Von Knut Hagedorn