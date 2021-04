Vor einem Jahr: Oranienburger nähen tausende Masken für die Gemeinschaft

Oranienburg

Als im März 2020 die Corona-Pandemie mit voller Wucht Deutschland erreichte, war an ein breitgefächertes Angebot an Mund-Nasen-Masken noch nicht zu denken. Um dennoch einen gewissen Schutz zu erreichen, waren kreative Wege nötig. „Als wir damals anfingen Masken zu nähen, hätten wir niemals für möglich gehalten, welch eine Dimension dies erreichen wird“, blickt Meike Burchardt aus Oranienburg beeindruckt zurück. Anfang April gründete die damals 33-Jährige eine Facebookgruppe namens „Behelfsmasken für Oranienburg“, der sich über 600 Menschen anschlossen. „Ich alleine habe so an die 1000 Masken genäht in den folgenden Monaten“, erinnert sich Burchardt.

Tausende Behelfsmasken ehrenamtlich genäht

„In der Facebookgruppe konnten wir alles koordinieren. Wer Anfragen hatte konnte diese dort äußern und dann klärte sich vieles auf schnellen Wegen“, blickt die Oranienburgerin zurück. Und der Bedarf war groß. Ein Dutzend Näherinnen produzierten ehrenamtlich die Masken, das Material wurde gespendet. „Es war für alle eine sehr schwierige Zeit, die Sorgen und Ängste waren groß. Umso beeindruckender war die Hilfsbereitschaft und das Engagement, für die Gemeinschaft etwas zu tun“, erinnert sich Burchardt, die zu diesem Zeitpunkt noch Meike Kulgemeyer hieß. Die Masken gingen zunächst vorrangig an Privatpersonen, später aber auch an Kliniken, Erzieherinnen und Erzieher und an Kranken- und Pflegepersonal. „In der zweiten Jahreshälfte haben wir dann auch Masken für Flüchtlingsunterkünfte genäht“, so die 34-Jährige.

Jaqueline Tietz (l.) aus Oranienburg hat ihre Maske aus der Facebook-Gruppe "Behelfsmasken für Oranienburg" bekommen. Quelle: Privat/Archivbild

Die Ursprungsidee entstammte aus einer Freizeitbeschäftigung Burchardts. „Ich nähe selbst in der Freizeit seit sechs Jahren und hatte im März angefangen für meine Familie Masken zu nähen. Irgendwann gab es über Facebook Nachfragen, ob ich nicht Behelfsmasken herstellen könnte und recht schnell war der Bedarf sehr groß und die Idee der Gruppe geboren“, erinnert sich Burchardt. Auch in der eigenen Familie war das Coronavirus relativ schnell präsent: „Mein Mann hatte im März Corona und wir demnach in Quarantäne. Diese Zeit habe ich vor allem zum Nähen genutzt.“

Wichtiger Beitrag für die Gesellschaft

Im Laufe des Jahres übernahmen die Stadt Oranienburg und die Caritas-Werkstätten. „Vor allem in den Behindertenwerkstätten wurden sehr viele Masken genäht“, erinnert sich Meike Burchardt. Genau zur richtigen Zeit, denn die Kräfte der ehrenamtlichen Näher- und Näherinnen neigte sich dem Ende entgegen. „Es war schon eine extrem Anstrengung, man hatte ja sein eigenes Leben auch noch zu organisieren. Aber der Bedarf und die Nachfrage nahmen nicht ab. Irgendwann war man aber erschöpft.“ Wichtig ist der 34-Jährigen dabei immer zu erwähnen, dass alle Beteiligten sich ehrenamtlich engagierten. „Niemand hat etwas verdient an diesen Behelfsmasken, was auch nie beabsichtigt war. Wir haben zwar damals viele Spenden aus allen möglichen Richtungen erhalten, die wurden dann aber eins zu eins in die Materialbeschaffung umgesetzt.“ Trotz aller Anstrengungen möchte die Oranienburgerin diese Zeit nicht missen. „Es war eine wunderbare Geschichte und eine tolle Zeit. Wir haben damals etwas Sinnvolles getan und konnten so vielen Menschen helfen.“

Hochzeitsglocken in Coronazeiten

Das Jahr 2020 hatte zudem noch ein Highlight für die Oranienburgerin parat, aus Meike Kulgemeyer wurde Meike Burchardt. „Wir mussten unseren ersten Hochzeitstermin verschieben, im Juni wurde dann aber geheiratet“, blickt die 34-Jährige zurück. Ein rauschendes Fest gab es allerdings nicht. „Wir haben im ganz kleinen Kreise geheiratet und gefeiert, aber auch so war es ein wunderschöner Tag für uns alle.“ Auch ein Jahr nach Beginn der Coronapandemie ist das Virus allgegenwärtig. Auch für Familie Burchardt. „Maske gehört ja inzwischen zum alltäglichen Accessoires, wir lassen uns zudem einmal die Woche in Lehnitz testen.“

Von Knut Hagedorn