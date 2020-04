Vorarbeiten für den Neubau der Friedrichsthaler Grundschule haben begonnen

Friedrichsthal

Im Waldgebiet hinter dem Friedrichsthaler Sportplatz laufen seit Mittwochvormittag die Kettensägen, ein Radlader schiebt das Holz zu Stapeln zusammen. Ein MAZ-Leser fragte in der Redaktion nach dem Grund der Arbeiten – Ortsvorsteher Jens Pamperin konnte die Antworten liefern. Die Forstarbeiten haben einen für den Oranienburger Ortsteil freudigen Grund: Sie sind Vorarbeiten für die Neuanlage eines Rasenplatzes für den Sportverein SV Friedrichsthal. Der bisher genutzte Trainingsplatz muss weichen, um Platz für den Neubau der Grundschule zu schaffen.

Turnhalle bekommt neuen Standort

Auch die bestehende Turnhalle am Sportplatz muss abgerissen werden. „Sie wird ihren neuen Standort an der Friedrichsthaler Chaussee hinter dem Fußballplatz bekommen“, wusste der 37-jährige Ortsvorsteher zu berichten. Bis mit dem Neubau der Schule begonnen werden kann, müssen sich die Friedrichsthaler aber noch etwas gedulden. Es fehlt noch ein Beschluss – dieser sollte auf der letzten Stadtverordnetenversammlung „grünes Licht“ bekommen. Die Sitzung fiel dann allerdings auf Grund des Coronavirus aus. Dafür liegt die Baugenehmigung für den neuen Fußballplatz vor. „Ich freue mich, dass es endlich los geht“, so der Ortsvorsteher weiter. Außerdem lobte er die vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt Oranienburg. „Einige Eckpunkte wie die endgültige Größe des Platzes sind allerdings noch zu klären“.

Anzeige

Die Baumfällarbeiten werden unter Beachtung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen durchgeführt. Quelle: Enrico Kugler

Weitere MAZ+ Artikel

Laut jetzigem Planungsstand soll der Platz 63 Meter lang und 43 Meter breit werden. „Darin ist bereits eine Sicherheitszone mit Ballfangnetzen enthalten“, erläuterte Jens Pamperin. Auch eine Beleuchtung und Bewässerung wird installiert. Einziger Wermutstropfen für die Sportler vom SV Friedrichsthal: Das alte Vereinsgebäude soll bestehen bleiben, von Seiten der Stadtverwaltung ist kein Neubau geplant. „Damit würde das Vereinsheim mitten auf dem Schulhof stehen“, so Pamperin. Allerdings zeigt sich der Sportverein kämpferisch: „Wir versuchen das Projekt doch zu realisieren, der Vorsitzende Thomas Wilde prüft gerade die Möglichkeiten einer Förderung. Auch die Stadt unterstützt uns bei diesem Vorhaben.“

Neubau des Vereins ist der große Wunsch

Für Jens Pamperin wäre es der Idealfall, wenn das Vereinsheim im gleichen Zug wie die neue Turnhalle gebaut werden könnte. „Dann könnte man etwa eine gemeinsame Nutzung der Sanitärräume in Betracht ziehen.“ Der Baustart für die neue Grundschule sollte bereits im April sein, doch die alte Sporthalle sei nicht mehr sanierungsfähig und muss abgerissen werden. „Damit stimmte dann der erste Bauplan auch nicht mehr“, erklärte Jens Pamperin.

Zwei Bäume bleiben vorerst stehen

Die untere Forstbehörde, vertreten von Martin Krummel, Revierleiter für den Bereich Oranienburg, überzeugte sich am Mittwoch von der Ordnungsmäßigkeit der Maßnahmen. „Die naturschutzrechtlichen Maßnahmen wurden im Vorfeld abgestimmt“, erläuterte er.

So werden die Arbeiter zwei Bäume stehen lassen, in denen nachweislich Nester zu sehen waren. „Diese werden erst gefällt, wenn die Nester verlassen sind“, bestätigte Krummel. Außerdem wurde ein Ameisenhaufen abgesperrt, um ihn zu schützen. „Der Ameisenhaufen wird versetzt, wenn die Forstarbeiten abgeschlossen sind und die Bauleistungen beginnen.“ Weiterhin wurden in Oranienburg-Tiergarten Ausgleichsflächen für Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Von Stefanie Fechner