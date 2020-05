Vorbehaltlich der Haushaltslage: Vorschläge für Oranienburgs Bürgerhaushalt 2021 gesucht

Oranienburg

Die Oranienburger sind dazu aufgerufen, Vorschläge für den neu aufgelegten Bürgerhaushalt ihrer Stadt einzureichen. Noch bis 30. Juni 2020 werden die Vorschläge gesammelt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hätten zahlreiche Oranienburger bereits die Möglichkeit genutzt, ihre Wünsche und Vorschläge für Verbesserungen und Verschönerungen in der Kreisstadt loszuwerden.

Vorschläge müssen dem Gemeinwohl von Stadt und Einwohnern dienen

Dabei sind der Phantasie der Oranienburger nur wenige Grenzen gesetzt. „Grundsätzlich können Ideen zu sämtlichen Bereichen eingereicht werden, die in den Zuständigkeitsbereich der Oranienburger Stadtverwaltung fallen“, erklärt Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Diese würden von der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit über die Bereiche Ordnung und Sauberkeit bis hin zu Kultur und Sport reichen. Damit ein Vorschlag letztlich tatsächlich zugelassen wird, muss jedoch eine Voraussetzung erfüllt sein: Der Vorschlag muss dem Gemeinwohl der Stadt und ihrer Einwohner dienen. Die finanzielle Höchstgrenze für die Realisierung von Einzelmaßnahmen wurde auf 20000 Euro festgesetzt. „So wollen wir sicherstellen, dass die Mittel aus dem Bürgerhaushalt auf möglichst viele Ideen verteilt werden können“, erläutert Nicole Döhler, die für den Bürgerhaushalt zuständige Mitarbeiterin in der Oranienburger Stadtverwaltung.

Ideen einreichen können Bürger, die in Oranienburg leben und das 14. Lebensjahr vollendet haben. Vorschläge werden von der Stadt sowohl über ein Online-Formular auf der Website der Stadt als auch per Brief, Postkarte oder E-Mail bis zum 30. Juni entgegengenommen. Anschließend prüfen die jeweiligen Fachämter die eingereichten Ideen auf ihre Machbarkeit und ihre Realisierungskosten. Vorschläge, die der Prüfung standhalten, werden im Oktober unter anderem in einem Sonder-Amtsblatt veröffentlicht. Dann können und sollen die Oranienburger über die Umsetzung der veröffentlichten Vorschläge abstimmen.

Zahlreiche Projekte durch Bürgerhaushalt Oranienburg umgesetzt

Etliche Projekte wurden in den vergangenen Jahren bereits mit Mitteln des Oranienburger Bürgerhaushaltes umgesetzt. So unter anderem mehrere Sitzbänke im Stadtgebiet, Spielgeräte, eine Calisthenics-Anlage und sogar eine Boule-Bahn, die seit November 2019 in direkter Nähe des S-Bahnhof Lehnitz für sportliche Betätigung sorgt. Auch in diesem Jahr hofft die Stadtverwaltung auf viele kreative Projektideen, die das Leben in Oranienburg noch lebenswerter werden lassen.

Wie die Stadtverwaltung ebenfalls mitteilt, erfolgt die Umsetzung des Bürgerhaushalts aufgrund der aktuellen Haushaltssperre im Zuge der Coronakrise in diesem Jahr vorbehaltlich der gegebenen finanziellen Möglichkeiten der Stadt Oranienburg.

