Vorbereitungen zum Neubau: Kampfmittelsuche an der Schleuse Friedenthal

Friedenthal

Der Baubeginn der Schleuse Friedenthal rückt weiter in greifbare Nähe. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes beginnt heute vor Ort die Kampfmittelsuche. Abgesucht wird bis Ende des Jahres zunächst die Wasserfläche im und rund um den künftigen Schleusenbereich.

Bei der am Montag begonnenen Absuche handelt es sich um die erste Phase der Kampfmittelsuche. Es werden die oberen drei Meter abgesucht, so dass die für den Schleusenneubau nötigen Ausbaggerungsarbeiten anschließend ohne weitere Maßnahmen der Kampfmittelsuche stattfinden können. Nicht genehmigte Steganlagen werden im Rahmen der Kampfmittelsuche ersatzlos abgebaut. Bis dato hat im Projektgebiet keine systematische Kampfmittelsuche stattgefunden. Einzelne Funde von Blindgängern sind aber sowohl aus dem Projektgebiet als auch aus dem angrenzenden Gebiet bekannt. Gemäß der Vereinbarung mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes werden die Arbeiten durch die Stadt abgewickelt und durch den Bund finanziert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 595 000 Euro. Die alte Friedenthaler Schleuse war nach schweren Beschädigungen 1959 endgültig zugeschüttet worden. Mit dem Neubau der Schleuse soll die Oranienburger Havel aus der daraus entstandenen Sackgasse nördlich des Schlosshafens befreit und mit dem Ruppiner Kanal verbunden werden. So werden wieder direkte Boots- und Schifffahrten durch die Stadt ermöglicht und damit insbesondere die Freizeitschifffahrt und der Wassertourismus in Oranienburg gefördert. Boote, deren Ziel die Ruppiner Gewässer sind, mussten bislang die Schleuse Pinnow südlich von Oranienburg passieren.

Von MAZonline