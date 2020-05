Vorerst kein Spielplatz in Bernöwe

Schmachtenhagen

Die Hoffnung der Bewohner von Bernöwe auf einen Spielplatz im Ort sind in weite Ferne gerückt. Im Rahmen der Ortsbeiratssitzung in Schmachtenhagen trug die Bürgerinitiative des Ortsteiles eine Antwort des Oranienburger Tiefbauamtes vor, die wenig Hoffnung macht auf eine schnelle Umsetzung. In diesem Schreiben teilte das Tiefbauamt mit, dass die Einwohneranzahl des Ortes gemessen an der Fläche zu gering sei und somit der Bedarf nach einem Spielplatz momentan nicht vorhanden sei. Mit dieser Antwort möchte sich die Bürgerinitiative allerdings nicht abfinden, es wird nun geprüft, ob eine Nutzungsüberlassung einer Fläche seitens der Stadt Oranienburg möglich sei, um dann auf eigene Kosten einen Spielplatz zu errichten. „Wenn, dann sehe ich nur die Möglichkeit zur Errichtung eines Spielplatzes am Dorfanger“, so Ortsvorsteherin Katrin Kittel. Allerdings mahnte die Bürgerinitiative dahingehend an, dass dann eine Verkehrsberuhigung gleichzeitig stattfinden muss, da viele Kinder weite Strecken durch den Ort zurücklegen müssten.

Breitbandausbau verzögert sich

Anzeige

Ortsvorsteherin Katrin Kittel teilte zudem im Rahmen der Ortsbeiratssitzung mit, die am Montagabend in der Aula der Grundschule stattfand, um ausreichend Platz für die notwendigen Abstandsregelungen zu gewährleisten, dass sich der geplante Breitbandausbau in Schmachtenhagen verzögert. „Anfang des Jahres sollte eigentlich ein Schreiben der Telekom an die betreffenden Haushalte verschickt werden, dies hat sich jedoch verzögert und soll nun bis Juli geschehen.“ Eine Umsetzung ist für das Jahresende 2020 vorgesehen, wobei es mehrere Ausbaucluster geben wird, verteilt auf mehrere Gemeinden ( MAZ berichtete). „Vor allem für die Einwohner, die mit ihren Haushalten unter der Grenze von 30 mb liegen, eine gute Nachricht und wir hoffen, dass diese Ausbaumaßnahmen dann im vorgegebenen Zeitrahmen abgeschlossen werden“, so Katrin Kittel.

Weitere MAZ+ Artikel

Verkehrsberuhigung bleibt dringlichstes Thema im Ort

Inmitten der Corona-Pandemie war das Interesse der Schmachtenhagener Einwohner an der Entwicklung des Ortes groß, mit entsprechendem Abstand zueinander waren etliche Bürger zur Ortsbeiratssitzung erschienen. Auch im Zuge der angedachten Straßenquerungen und einer Ampelanlage in der Schmachtenhagener Dorfstraße, die zuletzt ins Stocken gerieten ( MAZ berichtete), sieht die Ortsvorsteherin positive Signale. „Es geht weiterhin um die Bewilligung der Fördermittel, aber die Stadt ist da hinterher und das ist ein gutes Signal für uns, dass die benötigten Baumaßnahmen zeitnah beginnen können. Wir als Ortsbeirat haben sehr oft betont, dass eine Verkehrsberuhigung sehr wichtig ist und wir werden an diesem Thema natürlich mit allem Nachdruckweiter dranbleiben“, erklärt Katrin Kittel. Allerdings wird der Ortsbeirat Schmachtenhagen bis zu Beginn der Baumaßnahmen eine Empfehlung an die Stadt Oranienburg abgeben, eine Bedarfsampel zu errichten.

Von Knut Hagedorn