Vorfreude auf Mario Basler in Oranienburg: „Ich mag die Kodderschnauze“

„Dieser Typ ist ein echtes Unikum“ – die Vorfreude auf den 2. Peter-Tiefbau-Fantalk mit dem ehemaligen Fußballprofi und Nationalspieler Mario Basler am 4. September in der MBS-Arena der Turm Erlebniscity in Oranienburg ist Steven Bergmann förmlich anzumerken. Mit den HBI Bergmann Immobilien, für die der 36-Jährige tätig ist, sowie dem Robert Bergmann Garten- und Landschaftsbau unterstützen gleich zwei Familien die Umsetzung der hochkarätigen Veranstaltung in der Kreisstadt als Sponsor. „Wir waren sofort an Bord, als die Idee auf dem Tisch lag“, erinnert sich Steven Bergmann. Der Grund? „Wir finden es toll, dass in unserer Region so etwas auf die Beine gestellt wird“, sagt Bergmann, der auch selbst als Fußballtrainer jahrelange Erfahrung aufzuweisen hat. „Jemanden wie Mario Basler nach Oranienburg zu holen, das macht die Region attraktiv. Immer mehr Menschen ziehen hier her, für viele Oberhaveler ist Fußball ein allgegenwärtiges Thema.“ Das Interesse an den Plaudereien des einstigen Fußballprofis, der während seiner aktiven Karriere unter anderem auch für die Bundesligisten Hertha BSC, Werder Bremen und FC Bayern München kickte, dürfte dementsprechend groß sein, vermutet Bergmann.

Die Vorfreude ist bei Steven Bergmann bereits riesig. Quelle: Privat/Andreas Herz

„Er spricht genau das aus, was er denkt“

„An dem Tag, an dem der Fantalk-Gast bekanntgegeben wurde, sind aus meinem Bekanntenkreis unzählige Kartenbestellungen bei mir eingetrudelt“, erinnert sich Bergmann. „Das kann ich gut verstehen. Ich mag die Kodderschnauze, die Basler hat. Er spricht genau das aus, was er denkt. Und damit trifft er den Nerv vieler Menschen.“ Auch Steven Bergmann wird den 2. Peter-Tiefbau-Fantalk am 4. September live vor Ort in der MBS-Arena miterleben. „Ich fand schon die Premiere des Fantalks mit Meyer & Geyer im vergangenen Jahr absolut spitze“, schwärmt er und ergänzt: „Wir sind froh und stolz, dass wir mit den HBI Bergmann Immobilien und Robert Bergmann Garten- und Landschaftsbau ein Teil dieser Veranstaltung sein dürfen und hoffen natürlich, dass sie von den Oranienburgern gut angenommen wird“.

Tickets für die Veranstaltung bei der MAZ erhältlich

Der Fantalk beginnt am 4. September um 19 Uhr. Aufgrund der Coronaeinschränkungen gibt es für die Veranstaltung, bei der die MAZ auch in diesem Jahr wieder Medienpartner ist, ein Teilnehmerkontingent von 160 Personen. Ticketbestellungen sind möglich unter der Telefonnummer 03301/59 45 24.

