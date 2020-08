Vorhang auf – Manege frei: Schmachtenhagener Grundschüler machen Zirkus

Schmachtenhagen

Kinder lieben Zirkusveranstaltungen. Der Duft nach Zuckerwatte umgarnt die Nasen, Feuerspuckende Fakire, Trapezkünstler in schwindelerregenden Höhen oder Zauberkünstler mit nicht erklärbaren Tricks begeistern das Publikum. Wenn man dann noch höchst selbst in die Rolle eines Zirkusartisten schlüpfen kann, leuchten die Augen umso mehr.

Grundschüler tauchen in das Zirkusleben ein

Genau diese Möglichkeit erleben Schüler- und Schülerinnen der Neddermeyer-Grundschule aus Schmachtenhagen fünf Tage lang im Rahmen einer Projektwoche. Der 1. Ostdeutsche Projektzirkus Andre Sperlich aus Lutherstadt Wittenberg ( Sachsen-Anhalt) macht Station im Oranienburger Ortsteil, zum mittlerweile dritten Mal. „Die Vorfreude bei den Kindern war sehr groß und alle machen voller Elan mit“, freut sich die stellvertretende Schulleiterin Elisabeth Jacobi. Ursprünglich war die Projektwoche im März geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Bei Jungs besonders beliebt: Der Fakir inklusive Feuerspucken. Quelle: Privat

„Wir haben zusammen mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt einen Hygieneplan entwickelt, halten uns an alle Richtlinien. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden war klasse“, zeigt sich auch Patrick Sperlich, Bruder des Zirkuschefs Andre Sperlich, erfreut. Seit über sechs Generationen besteht der Zirkus aus Wittenberg, seit 14 Jahren als Projektzirkus. „Für die Grundschüler ist das eine tolle Erfahrung, sie legen jegliche Scheu ab und werden dadurch selbstbewusster“, sieht auch Schulleiterin Sabine Nothing viele positive Aspekte.

Gute Laune beim Zirkusteam und Schulleiterin Sabine Nothing (M.). Quelle: Knut Hagedorn

„Ob nun Akrobatik, Trapezkünstler, Fakir, Zauberer oder Clowns, bei uns findet jeder seine Rolle“, beschreibt es Patrick Sperlich. Bei den Jungs ist vor allem der Fakir inklusive Feuerspucken sehr beliebt, bei den Mädchen das Trapez. „Es war total cool mal über der Manege zu schweben und alles von oben zu sehen“, beschreibt die sechsjährige Lea ihre Aufgabe als Trapezkünstlerin. In mehreren Gruppen verteilt nahmen knapp 250 Schüler- und Schülerinnen an der Projektwoche teil, 17 Lehrkräfte begleiteten sie dabei. Am Ende der ereignisreichen Woche wurden dann die Ergebnisse den Eltern in einer Zirkusveranstaltung präsentiert. „Auch hier wird natürlich auf die gültigen Abstands- und Hygieneregeln geachtet, daher gibt es mehrere Veranstaltungen“, so Schulleiterin Sabine Nothing.

Mit Spaß am Trapez (v.l.): Ella Klasse 2b, Lena Klasse 6b, Clara Klasse 2a, Emily Klasse 5b. Quelle: Privat

Für den Projektzirkus ist es zugleich die Rückkehr ins „normale“ Berufsleben, fast sieben Monate konnte das vierzehnköpfige Team aus Sachsen-Anhalt keinerlei Auftritte wahrnehmen. „Für uns natürlich eine sehr schwierige und existenzbedrohende Situation“, so der 34-jährige Patrick Sperlich nachdenklich. Von der Lernbereitschaft der Kinder ist Sperlich begeistert. „Es ist toll zu sehen wie schnell die Kinder alles aufnehmen und umsetzen.“ Die Ergebnisse der intensiven Trainingswoche hinterließen dann auch bei der Elternschaft großen Eindruck, immer wieder raunte das begeisterte Publikum bei den Darbietungen der Nachwuchskünstler.

