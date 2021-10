Vorhang auf, Spots an: Das „Theater im Werk“ in Oranienburg steht in den Startlöchern

Oranienburg

Die Scheinwerfer hängen in Position, der neue Vorhang dient als Kulisse auf der Bühne – hier noch ein paar Pinselstriche, da noch die Tontechnik richtig einstellen. Am 30. Oktober eröffnet die Traumschüff Theatergenossenschaft in Oranienburg am Standort Oranienwerk eine feste Theaterspielstätte, das „Theater im Werk“. „Natürlich fiebern wir dem Start entgegen, die Vorfreude ist sehr groß bei allen Beteiligten, auch wenn sicherlich noch einige Dinge zu erledigen sind bis zur Premiere“, zeigt sich Pressesprecherin Myriam Oosterkamp aufgeregt.

Myriam Oosterkamp (l.) und Johanna Paliege fiebern dem Start entgegen. Quelle: Knut Hagedorn

Im Kesselhaus des Oranienwerks wird die Traumschüff Theatergenossenschaft künftig eine feste Spielstätte haben. Das Theaterensemble ist seit 2017 jeden Sommer auf einem Katamaran als mobile Wanderbühne im ländlichen Raum unterwegs und tourt durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. „Bis 21. September waren wir noch auf Tour, seit dem werkeln wir hier im Theatersaal“, berichtet Schauspielerin Johanna Paliege. „Oranienburg ist für uns ein sehr spannender Ort, mit dem uns künstlerisch bereits eine längere Geschichte verbindet. Durch die Lage, genau an der Schnittstelle zwischen ländlichem Brandenburg und Berlin, sehen wir eine tolle Chance, mit Kultur einen Raum für Austausch zu schaffen“, ergänzt Myriam Oosterkamp.

Traumschüff-Pressesprecherin Myriam Oosterkamp. Quelle: Knut Hagedorn

Der Aufbau des Theaters wird in den kommenden drei Jahren im Programm „Kulturelle Ankerpunkte“ durch das Land Brandenburg gefördert. „Das nimmt uns natürlich enorm Druck vom Kessel, so haben wir Planungssicherheit und können uns voll und ganz auf die künstlerische Note konzentrieren“, berichtet Myriam Oosterkamp. In der ersten Spielzeit zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 wird an zwölf Wochenenden Kultur geboten. Neben Schauspiel und Puppenspiel stehen auch offene Bühnen und theaterpädagogische Workshops im Spielplan, an denen das Publikum aktiv teilnehmen kann. „Wir wollen Jung und Alt für das Theater begeistern“, so Johanna Paliege.

Bis zu 50 Besucher können zur Premiere kommen

Die neue Spielstätte hat es den Künstlern jetzt schon angetan: „Das Kesselhaus ist ein ganz besonderer Ort mit viel Geschichte und wir werden die Authentizität beibehalten“, ist Oosterkamp begeistert. Unter den aktuell vorgeschriebenen Coronaregelungen kann das Theater zur Premiere am 30. Oktober unter Einhaltung der 3 G-Regel 50 Gäste begrüßen. „Hinter den Fenstern“ wird das erste Stück des Traumschüffs in Oranienburg heißen, die Vorfreude ist schon jetzt spürbar. „Natürlich hat man auch Lampenfieber, das gehört dazu. Aber die Freude und Lust am Spielen überwiegt“, fiebert Johanna Paliege dem Premierentag entgegen. Da stört es auch nicht, dass noch nicht alles ruckelfrei funktioniert, hier und da muss auch mal eine neue Birne oder eine Sicherung ersetzt werden.

Von Mai bis Oktober tourt das Traumschüff auf den hiesigen Gewässern. Quelle: Jens Wegner

Für die Theaterschaffenden geht es vorrangig aber darum, endlich wieder ihrer künstlerischen Leidenschaft nachzukommen. „Corona sorgte natürlich für harte Einschnitte, wobei wir ganz gut durch die Pandemie gekommen sind bisher. Gerade durch die vielen von uns inszenierten Onlineangebote lief es ordentlich weiter“, so Oosterkamp. Tickets sind unter www.traumschueff.de/spielplan erhältlich. Bis zum 30. Oktober gilt ein Frühbucherrabatt. Des Weiteren sind Tickets auch erhältlich direkt im Oranienwerk und in der Tourist-Information. Auch ander Abendkasse können, wenn noch vorhanden, Tickets erworben werden.

Sektempfang zur Premiere

Zur Premiere am 30. Oktober, die um 19.30 Uhr dann erstmals ein Theaterstück präsentieren wird, gibt es im Vorfeld ab 18 Uhr noch einen Sektempfang und auch Livebands werden den Abend musikalisch begleiten. „Wir freuen uns auf einen tollen Start“, so Oosterkamp und Paliege unisono.

Von Knut Hagedorn