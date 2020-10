Vorwürfe gegen Sanitäter in Oberhavel: Die Meinungen gehen auseinander

Oranienburg

Die Vorwürfe gegen zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes aus Oberhavel, die in einem anonymen Schreiben an den Landrat publik gemacht wurden und auch dieser Zeitung vorliegen, sorgten in den vergangenen Tagen für viel Aufregung. Von rassistischen, antisemitischen, rechtsradikalen und homophoben Äußerungen sowie der Zugehörigkeit zu sogenannten Reichsbürgern war die Rede.

Oberhaveler haben Lob und positive Erfahrungen mit dem Rettungsdienst

Zahlreiche MAZ-Leser diskutierten – teils kontrovers – über die Anschuldigungen und berichteten auch von eigenen Erfahrungen. „Ich bin der vollen Überzeugung, dass der Rettungsdienst einen verdammt guten und harten Job macht“, sagt beispielsweise Andreas Skala aus Hennigsdorf und weist darauf hin, dass die Rettungskräfte zusätzlich mit Corona und den dadurch erschwerten Bedingungen zu kämpfen haben. „Ich war bis heute zwei Mal auf die Jungs und Mädels vom Rettungsdienst angewiesen und es war vorbildlich“, berichtet auch Daniel Dexl aus Neulöwenberg. „Da ich selbst Ersthelfer bin, möchte ich diesen an dieser Stelle mein größtes Lob aussprechen. Negativ kann jeder. Und Anonymität an dieser Stelle ist keinesfalls ein Wegweiser“, findet er. Auch für den Oranienburger Declan Nassar ist der Rettungsdienst „in Sachen Oberhavelkliniken der einzige Lichtblick“. Er sagt jedoch auch: „In diesem konkreten Fall wäre es echt traurig, wenn es sich wirklich so zugetragen hat.“

Anzeige

Kritik an Anonymität der Vorwürfe

Etliche Oberhaveler stoßen sich daran, dass die publik gewordenen Vorwürfe anonym erhoben wurden. „Anonym lässt sich so schön alles behaupten und jeder kann denunziert werden“, meint beispielsweise Ute Witti aus Beetz. „Es sagt sich so leicht, der oder die Verfasserin möge aus der Anonymität treten. Vielleicht hat er oder sie bereits entsprechende – negative – Erfahrungen gemacht“, gibt hingegen der Vehlefanzer Carsten Schneider zu bedenken. Verständnis dafür, sich mit den Vorwürfen statt an die Klinik direkt an den Landrat gewandt zu haben, zeigt hingegen Pete S.. Er findet diesen Weg „absolut richtig“, im Gegensatz zu internen Wegen, bei denen „nichts nach außen dringen kann“. Seiner Meinung nach gehören „die Leute gekündigt und ein Eintrag ins Führungszeugnis“.

Ehemaliger Mitarbeiter bestätigt die erhobenen Vorwürfe

Anonym bleiben möchte ein MAZ-Leser, der sich nach der Veröffentlichung direkt an die Redaktion wandte, um von seinen Erfahrungen zu berichten. Er habe vor geraumer Zeit als Sanitäter beim Rettungsdienst Oberhavel gearbeitet, jedoch letztlich gekündigt, „da es damals schon unerträglich war“. Unter anderem bestätigte er, abfällige Kommentare gegenüber Patienten erlebt zu haben. Auch Mobbing sei ein Thema gewesen. Er habe damals auf verschiedene Missstände aufmerksam gemacht, geschehen sei jedoch nichts. Für lösbar hält er derlei Probleme, wenn „man in der Chefetage darüber spricht und die verantwortlichen Mitarbeiter dann zur Rechenschaft zieht“.

Oberhavel Kliniken arbeiten mit Hochdruck an Aufklärung der Anschuldigungen

Bei den Oberhavel Kliniken selbst arbeitet man weiterhin „mit Hochdruck an der Aufklärung des Sachverhalts“, wie Pressesprecherin Kerstin Neubauer am Donnerstag auf MAZ-Nachfrage erklärte. Zu internen Personalangelegenheiten könnten jedoch keine weitere Angaben machen werden. Neubauer betonte noch einmal, dass im Klinikverbund viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um auf Probleme hinzuweisen. Diese reichen vom Online-Beschwerdeformular über Meldungen durch das Qualitätsmanagement, den „Kummerkasten“ für Beschwerdepost bis hin zum direkten Weg zur Geschäftsführung.

Von Nadine Bieneck