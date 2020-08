Voting: Soll ein generelles Tempo 30 innerorts kommen?

Oberhavel

„Ich möchte innerorts generell Tempo 30, für weniger Emissionen und mehr Sicherheit im Straßenverkehr“, sagte Eva-Maria Göbel von Parents for Future. „Ich wünsche mir weniger Autos“, forderte beispielsweise der neunjährige Johan.

Fast 80 Radfahrer trafen am sich am Hohen Neuendorfer S-Bahnhof, wo die Fahrraddemo von Fridays for Future und Parents for Future Oberhavel startete. Die Route führte die B96 entlang, durch Birkenwerder bis nach Oranienburg, wo sie vor dem Schloss endete. Dort besetzten die Demonstranten die Kreuzung und gaben ihre Forderung per Megaphon bekannt.

Anlass war das Mobilitätskonzept Oberhavel 2040, das derzeit im Kreistags diskutiert wird. „2040 ist viel zu spät – wir müssen mindestens fünf Jahre vorher Klimaneutralität erreichen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen noch einhalten wollen“, sagte Caius Hemmerling, offizieller Sprecher von Fridays for Future und forderte außerdem eine autofreie Innenstadt.

Von Sebastian Morgner