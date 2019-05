Oberhavel

Zahlreiche Sportler aus der Region biegen mit ihren Mannschaften auf die Zielgeraden der Saison ein. Unsere nicht repräsentative Wahl zum „Foto der Woche“ aus Oberhavel mit Schnappschüssen vom vergangenen Wochenende ist in dieser Woche daher stark sportlich geprägt: Strahlende Gesichter nach dem Sieg im Fußball-Kreispokal-Halbfinale, ein Erinnerungsfoto beim A- und B-Junioren-Turnier des Oranienburger Handballclub und die Hardcorefans aus FC 98 Hennigsdorf mit Trainer Hans Oertwig stehen zur Auswahl. Zudem begeisterten die Mini-Tänzerinnen mit ihrem Auftritt am TURM in Oranienburg und ein Bild vom Open Air Konzert in Hohen Neuendorf, dass eine gelungene Premiere feierte. Welches Bild gefällt Ihnen am besten? Das Siegerfoto wird am Sonnabend in der MAZ Oberhavel abgedruckt.

Bis Freitag, 12 Uhr, abstimmen

Geben Sie Ihrem Favoritenbild Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (31. Mai 2019), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Wochenendausgabe der MAZ Oberhavel am Sonnabend (1. Juni) abgedruckt.

Leserfotos einsenden

Haben Sie auch ein Motiv für die Wahl zum „Foto der Woche“ aus der Region Oberhavel? Dann senden Sie es einfach zusammen mit den wichtigsten Informationen (Ihr Name, wo wurde das Bild gemacht) per E-Mail an oranienburg@maz-online.de.

Von MAZonline