Wahlkreis 58: Diese Damen und Herren möchten in den Bundestag

Längst ist Deutschland im Bundestagswahlkampf angekommen. Politisch gesehen steht Deutschland ein heißer Sommer bevor, ehe am 26. September 2021 rund 60,4 Millionen Bundesbürger ihre Kreuze auf dem Wahlzettel setzen können. Auf 299 Wahlkreise ist das gesamte Bundesgebiet aufgeteilt. Zehn davon entfallen auf das Land Brandenburg. Der Landkreis Oberhavel wird dabei in seiner gesamten Ausdehnung vom Wahlkreis 58 abgedeckt. Der reicht mit seinem südlichen Ausläufer zudem auch ins Osthavelland hinein. Die Bürger aus den Städten und Gemeinden Brieselang, Dallgow-Döberitz, Falkensee, Ketzin/Havel, Schönwalde-Glien und Wustermark werden faktisch von dem Abgeordneten im Bundestag vertreten, der auch die Interessen der Einwohner Oberhavels abdeckt.

Von den rund 213 000 Oberhavelern sind 170 653 für die Bundestagswahl wahlberechtigt. Hinzu kommen 57 152 Havelländer. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen, wählt mit seiner Erststimme den oder die Direktkandidatin sowie mit seiner Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Wie Brandenburgs Landeswahlleiter Bruno Küpper vor einigen Tagen mitteilte, zeichne sich schon jetzt eine steigende Briefwahlbeteiligung ab. Bei der Bundestagswahl 2017 lag sie bei 21,5 Prozent, 2021 könnte sich diese Zahl mehr als verdoppeln und am Ende gar 50 Prozent erreichen, so Küpper. Auswirkungen hat dies auf die Organisation der Wahlen – es werden mehr Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. Bürger, die dieses Ehrenamt ausüben möchten, können sich dazu direkt an die Verwaltung ihrer Kommune wenden.

Herausforderungen gibt es laut Küpper auch für die Übermittlung der Ergebnisse am Wahlabend. So sei eine Neuregelung zur Sicherung des Wahlgeheimnisses eingeführt worden, nach der in Wahllokalen mit weniger als 50 Wählern das Ergebnis nicht mehr an Ort und Stelle ermittelt werden soll. Die Wahlunterlagen müssen stattdessen in ein benachbartes Wahllokal eines anderen Wahlbezirks gebracht werden, in dem dann das gemeinsame Ergebnis aus den Stimmzetteln beider Wahllokale ermittelt wird. Um solche Eventualfälle gar nicht erst auftreten zu lassen empfiehlt Küpper vorweg bereits, die Wahlbezirke so zu bilden, dass sie mindestens 250 Wahlberechtigte enthalten.

Uwe Feiler in seinem Büro im Landwirtschaftsministerium. Quelle: Nadine Bieneck

Die ersten Direktkandidaten für den Landkreis Oberhavel stehen unterdessen fest. Bis zur offiziellen Bekanntgabe des Landeswahlleiters über die Zulassung der Wahlvorschläge am 30. Juli gelten sie als vorläufig. Sechs Kandidaten haben ihren Hut bereits in den Ring geworfen. Zur Wiederwahl stellt sich der aktuelle Bundestagsabgeordnete, Uwe Feiler (CDU). Der Havelländer zog 2017 als Direktkandidat erneut ins Parlament ein, dem er seit 2013 angehört. 2019 wurde der 55-Jährige als Parlamentarischer Staatssekretär ins Bundeslandwirtschaftsministerium berufen, sein Bundestagsmandat übt Feiler dennoch weiter aus. Mit Landeslistenplatz 2 ausgestattet zählt er zu den CDU-Spitzenkandidaten Brandenburgs.

Auch Anke Domscheit-Berg hat bereits Erfahrungen mit der Arbeit im Bundestag. Quelle: DIE LINKE. Brandenburg

Mit der 53-jährigen Anke Domscheit-Berg (Die Linke), steht in Oberhavel eine weitere Kandidatin zur Wahl, die bereits Erfahrung im Bundestag aufweisen kann. Domscheit-Berg, von ihrer Partei auf Platz 2 der Landesliste gesetzt, zählt damit ebenfalls zu den Spitzenkandidaten. Die Publizistin, seit Jahren in Fürstenberg beheimatet, hat sich vor allem mit ihrem Expertenwissen zu Netzpolitik und Digitalisierung einen Namen gemacht. 2017 hatte sie im Wahlkreis 60 (Brandenburg/Havel, Potsdam-Mittelmark, Havelland, Teltow-Fläming) kandidiert und war über die Landesliste ins Parlament eingezogen.

Für die SPD tritt die 53-jährige Ariane Fäscher an. Quelle: Julia Tham

Für die SPD tritt Ariane Fäscher an (Listenplatz 10). Die 53-Jährige kandidiert erstmals für den Bundestag, ist dennoch in der Region keine Unbekannte. Seit 2009 in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Hohen-Neuendorf tätig, ist sie seit 2014 gar Fachbereichsleiterin Marketing der Stadt. Chancengleichheit in Bildung und Beruf ist eines ihrer Kernthemen.

Ralf Tiedemann (FDP) aus Schildow ist ein neues Gesicht im Bundestagswahlkampf. Quelle: privat

Ein neues Gesicht im Bundestagswahlkampf ist auch der Kandidat der FDP. Der 58-jährige Ralf Tiedemann (Listenplatz 6) aus Schildow ist als Lehrer an der Barbara-Zürner-Oberschule in Velten tätig. Die digitale Wende in der Bildung gehört zu seinen Kernthemen. Tiedemann ist zudem Fraktionsgeschäftsführer seiner Partei im Oberhaveler Kreistag.

Anne Schumacher (Bündnis 90/Die Grünen) kandidiert erstmals für den Bundestag. Quelle: privat

Erstmals für den Deutschen Bundestag kandidiert auch Anne Schumacher für Bündnis 90/Die Grünen (Listenplatz 7). Die Oranienburgerin arbeitet als Projektkoordinatorin für Kindertagesstätten im Bundesfamilienministerium. Ihre Kernthemen sieht die Sprecherin der Bündnisgrünen im Kreisvorstand Oberhavel im Bereich Familie, Soziales, Senioren, Kitas und Bildung.

Rick Grothe (Die Partei) geht ohne Listenplatz in den Wahlkampf. Quelle: Die Partei

Ohne Listenplatz geht der Kandidat von Die Partei, Rick Grothe (33) aus Oranienburg, in den Wahlkampf. Der Physiotherapeut, zugleich Landesvorsitzender seiner Partei, habe in seiner Amtszeit nicht viel vor, außer nichts kaputt zu machen, kündigt er an.

Die Liste der Kandidaten ist längst noch nicht vollständig. Die Nominierung des AfD-Kandidaten steht noch aus. Auch Freie Wähler und Piratenpartei planen, Kandidaten aufzustellen. Die Piraten könnten nach MAZ-Informationen im Wahlkreis 58 den Oranienburger Thomas Ney ins Rennen schicken.

Von Nadine Bieneck