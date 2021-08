Wahlplakate in Leegebruch und Sachsenhausen beschmiert

Leegebruch/Sachsenhausen

Über das vergangene Wochenende wurden in der Veltener Straße in Leegebruch zwei große Wahlplakate der Parteien „Die Linke“ und „Bündnis90/Die Grünen“ mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Bei der Überprüfung umliegender Straßen wurden in der Straße der jungen Pioniere und der Ernst-Thälmann-Straße sieben Plakate der Partei „AfD“ festgestellt, die ebenfalls Schmierereien aufwiesen.

Am Montagabend (23. August) gegen 19 Uhr stellten Polizeibeamte in der Straße Zum Bahnhof/Ecke Chausseestraße an einem 3.3 Meter großem Wahlplakat der Partei „Bündnis90/Die Grünen“ Schmierereien mit schwarzer Farbe fest. In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

