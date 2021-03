Wanderer ärgert sich über illegalen Müll bei Oranienburg: „Das ist doch eine Frechheit“

Oranienburg

Ulf Steinert aus Leegebruch ist viel und gerne draußen unterwegs, durchquert wandernd große Teile Oberhavels und genießt den Blick in die Natur. Vor einigen Tagen jedoch musste er einen unschönen Anblick hinnehmen. In der Nähe des Reiterhofs Sandig entdeckte er einen großen Haufen entsorgter Autoreifen. „Das hat mich so geärgert“, sagt Ulf Steinert, der die Fotos, die er vom Unrat gemacht hat, an die MAZ weiterleitete. „Das ist schon wirklich eine Frechheit. Wer so eine riesige Menge Müll illegal auf einer Ackerfläche ablädt, hat offenbar absolut kein Umweltbewusstsein“, ärgert sich der Leegebrucher. „Das sieht auch eindeutig nicht nach einer Entsorgung aus einem Privathaushalt aus, sondern aufgrund der Menge schon eher nach gewerblichem Müll. Da muss also mindestens ein Transporter oder gar ein Lkw unterwegs gewesen sein, um den Unrat abzuladen.“

Wunsch nach mehr Wachsamkeit

Ulf Steinert würde sich wünschen, dass man grundsätzlich etwas aufmerksamer ist – sich zum Beispiel das Kennzeichen von Fahrzeugen notiert, die einem verdächtig vorkommen. Wie lange der Müll schon dort liegt, ist nicht bekannt. Doch immerhin stehen die Chancen gut, dass der Unrat bald entfernt wird. Nadine Schlitt von der Pressestelle der Stadt Oranienburg teilte am Mittwoch auf MAZ-Nachfrage mit: „Nach Auskunft des Ordnungsamts ist der Sachverhalt bekannt und wurde von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an den Landkreis Oberhavel weitergeleitet. Dieser hat die AWU inzwischen mit einer Beräumung beauftragt.“

Nachfrage beim Oranienburger Ordnungsamt

Gerade entlang der Autobahnrouten hat sich das Problem der illegalen Müllabladung in den vergangenen Jahren verschärft, wie Frank-Michael Hintze, Leiter der Oberförsterei Neuendorf, bestätigen kann. Lkw-Ladungen von Wirtschaftsmüll, anscheinend hauptsächlich aus dem Baubereich, werden in den Wäldern oder auch auf landwirtschaftlichen Flächen nahe des Berliner Rings abgeladen – so auch in diesem Fall.

Von Wiebke Wollek