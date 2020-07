Wanderung: Über sieben Brücken musst du geh’n

Oranienburg

Es ist offensichtlich ein Geheimtipp: die Brückenwanderung in Oranienburg. Sie ist als Empfehlung auf überregionalen Werbeplattformen nicht zu finden. Nur bei der Stadt Oranienburg. Zumindest der Einheimische wird geradezu mit der Nase drauf gestoßen. Manch einer sogar tagtäglich. Entlang des Oranienburger Kanals existiert ein kombinierter Fuß- und Radweg – herrlich nah am Wasser. Einziger Wermutstropfen: Er wird immer wieder von viel befahrenen Straßen unterbrochen. Aber so ist das nun mal bei einer Brückenwanderung.

Die Brückenwanderung am Oranienburger Kanal führt entlang der Kanalstraße. Quelle: Stefan Blumberg

Wer ein Wanderer vom „Typ Mittelstreckler“ ist, der kann seine 10 000 Schritte, die er täglich unter die Füße nehmen möchte, am Oranienburger Kanal in Angriff nehmen. Und obendrein bekommt er mal einen ganz anderen Blick auf die Brücken, auf denen er sonst nur mit dem Bus oder dem Auto entlangrollt. Oder früher mit der Bahn. Sieben Brücken wird er auf der Strecke sehen.

Die Kremmener Straße: hier sind zwei Brücken auf einem Bild, für Fahrzeugverkehr sowie für Radfahrer und Fußgänger. Quelle: Stefan Blumberg

Zirka acht Kilometer lang ist die Wanderung, die an der Brücke an der Kanalstaße beginnt. Wer mit dem Auto anreist, findet auf dem etwa 250 Meter entfernt gelegenen Parkplatz an der Orangerie Abstellmöglichkeiten für seinen Pkw. Und dann geht es westlich vom Kanal (An den Eichen) los Richtung Süden, an der Balkenbrücke, bei der Stahlbeton verarbeitet wurde.

Über diese Brücke geht es in Richtung Hafen. Quelle: Stefan Blumberg

Das erste Etappenziel ist ziemlich schnell erreicht: die Brücke an der Kremmener Straße. Genau genommen sind es zwei, denn für die Fußgänger und Radfahrer wurde vor Jahren dieses Extra-Bauwerk errichtet. Etwa 15 000 Kraftfahrzeuge passieren täglich die Brücke an der Kremmener Straße. Wer es über die Straße geschafft hat, wird nun weiter geführt an der Uferstraße in Eden. Hier geht es entschleunigt zu. Hohe Bäume, rauschende Blätter, zwitschernde Vögel - und eine Minibrücke, die überquert werden will. Sie lotst die Wanderer oder wahlweise Radfahrer über den Stichgraben zum kleinen Edener Hafen.

Das ist die ehemalige Eisenbahnbrücke. Quelle: Stefan Blumberg

Von dort aus ist es bis zur Brücke an der Walther-Bothe-Straße – unweit der Dekra – nur einen Steinwurf entfernt. Hier sollte man besonders in den Stoßzeiten ein wenig Geduld mitbringen. Denn die Verbindungsstraße B96 neu/Weiße Stadt ist stark frequentiert. Aber ein lohnendes Ziel wartet bereits. Ein graues Monstrum, das den Oranienburger Kanal überquert: die ehemalige Eisenbahnbrücke. Sie gehörte zur Bahnstrecke Nauen– Oranienburg. Die 1915 eröffnete Strecke war ein Teilstück der sogenannten „Umgehungsbahn“, die vor allem für den Güter- und Militärverkehr gebaut worden war und die Berliner Bahnstrecken entlasten sollte. Im Jahr 1967 wurde der Personenverkehr eingestellt, in den 1990er Jahren der Güterverkehr. Die Strecke ist stillgelegt und teilweise abgebaut. Die nicht begehbare Brücke ist neben dem einstigen erhöhten Gleisverlauf ein noch sichtbares Zeichen der Existenz der Strecke.

An der Walther-Bothe-Straße geht die Brückenwanderung weiter. Quelle: Stefan Blumberg

Jetzt geht es schon auf den letzten und längsten Abschnitt der Brückenwanderung. Begleitet von viel Grün auf der rechten Seite und Wasser auf der linken Seite – hier und da kommt auch ein Boot vorbei –, sind es mehr als zwei Kilometer, die zurückzulegen sind, um an die Brücke in der Birkenallee zu kommen. Einmal dort, kann man wählen: denselben Weg zurück gehen oder aber auf die andere Seite des Ufers wechseln. Wer sich für die zweite Variante entscheidet, bewegt sich weitestgehend direkt am Oranienburger Kanal entlang (die Straße heißt Am Kanal). Um unbeschwert zurückzukommen, sollte aber an der Brücke in der Walther-Bothe-Straße die Seite gewechselt werden, da die östliche Seite nur schwer passierbar ist.

Die Birkenallee liegt ebenfalls auf dem Weg. Quelle: Stefan Blumberg

Wem das nicht genug ist, kann sich überlegen, den Wanderweg in Richtung Norden auszudehnen – immer am Kanal entlang. Bis zur Brücke an der Friedrich-Siewert-Straße sind es noch einmal zirka drei Kilometer. Dann endet aber der ausgebaute Weg.

Von Stefan Blumberg