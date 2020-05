Was ist da los? Schweres Gerät am A 10-Lärmschutzwall

Oberkrämer

Über mehrere Tage hinwegwurde der Lärmschutzwall entlang der Bundesautobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg Ende Juni mit schwerem Gerät beackert.

„Im Winter gab es in diesem Bereich einen Abrutsch“, erklärte Steffen Schütz, Sprecher der Havellandautobahn GmbH, dazu auf MAZ-Nachfrage. Aus diesem Grund finden gegenwärtig an dem mehrere Meter hohen, mittlerweile begrünten Sandwall direkt neben der Brücke an der Anschlussstelle Oberkrämer Sicherungs- und neuerliche Begrünungsarbeiten statt, erklärter er. Die Corona-Pandemie habe auf die generellen Bauarbeiten des Großprojekts A 10/A 24 keine gravierenden Auswirkungen gehabt, so Schütz, da laufe bislang alles nach Plan.

Anzeige

Der begrünte Sandwall dient als Lärmschutz zur A10. Quelle: Robert Roeske

Weitere MAZ+ Artikel

Pfingstwochenende sorgt für Staugefahr

Pfingsturlauber seien gewarnt: Bereits am Freitagnachmittag staute sich der Reiseverkehr auf dem nördlichen Berliner Ring (A10), der nach wie vor von Baustellen geprägt ist. Der Adac warnte im Vorfeld des Pfingstwochenendes bereits vor drohender Staugefahrt. Für den Landkreis Oberhavel trifft das neben der A10 in der direkten Nachbarschaft zum Großraum Berlin zudem die Bundestraße 96 Richtung Norden, die als Fernstraße von und zur Küste ebenfalls – trotz Corona – besonders vom Reiseverkehr betroffen sein könnte. Staugefahr auf den Autobahnen droht laut ADAC besonders am Freitagnachmittag und frühen Abend, Samstagvormittag und Montagnachmittag. Bei schönem Wetter sind am Samstag und Sonntag auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete weitere Verzögerungen durch Tagesausflügler zu erwarten. Autofahrer müssen auch damit rechnen, am Feiertag und am Sonntag auf Lkws zu treffen. Das sonst übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot ist während der Corona-Krise außer Kraft gesetzt.

Dieses Bild bot sich Freitagnachmittag auf dem Nördlichen Berliner Ring, nahe der Anschlussstelle Oberkrämer. Quelle: Robert Roeske

Von Nadine Bieneck