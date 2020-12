Wasser ist ihr Element: Oranienburgs DLRG-Nachwuchs will Leben retten

Oranienburg

„Eigentlich wollte ich nur anfangen, Sport zu treiben, um mich wohler zu fühlen“, erinnert sich Kai-Yannik Mießner an den Tag vor vier Jahren. Am Ende landete der heute 14-Jährige bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) in Oranienburg. „Schwimmen konnte ich damals schon, das hat mir Spaß gemacht. Das regelmäßige Training im Wasser hat mich gereizt.“ Sein erster Gedanke allerdings sei gewesen, „durch dieses Training anderen Menschen helfen zu können und im Ernstfall sogar Leben retten zu können, wenn es drauf ankommt“. Genau diese Verbindung aus Sport und Ehrenamt erfüllt den Schüler aus Sachsenhausen. Nele Becker geht es ähnlich: „Schwimmen war immer schon meine Leidenschaft“, sagt die 14-Jährige. Als sie vor drei Jahren nach einem Auslandsjahr in Tasmanien mit ihren Eltern nach Oranienburg zurückkam und nach einer Möglichkeit suchte, Sport zu treiben, „hat es sich einfach für mich angeboten, bei der DLRG am Training teilzunehmen“.

Das Training hat sich bereits ausgezahlt

Die beiden Jugendlichen gehören zum Jugend-Einsatz-Team (JET) der DLRG-Ortsgruppe aus Oranienburg. Das hat sich im September gegründet, mit dem Ziel, zukünftige Lebensretter auszubilden. Genau für dieses Team brennen auch Kai-Yannik und Nele. „Wir machen lieber etwas Sinnvolles, als nur zu Hause rumzusitzen“, sind die beiden sich einig. Zumal sich ihr Wissen und das Training bereits ausgezahlt haben. „Als ich in diesem Jahr mit einem Freund baden war, hat er sich dabei ziemlich verletzt, als er auf etwas Spitzes getreten ist“, erzählt Nele Becker. „Er hat sich dabei sehr, sehr tief geschnitten. Durch das DLRG-Training wusste ich genau, wie ich richtig reagiere. Da hat man schon gemerkt, dass sich das auszahlt. Vor ein paar Jahren hätte ich das nicht gewusst“, erinnert sie sich.

Sogar ein Maskottchen hat das DLRG-Jugend-Einsatz-Team aus Oranienburg. Quelle: Nadine Bieneck

Nicht nur für das praktische Training im Wasser begeistern sich die beiden. „Mir macht die Theorieausbildung genauso viel Spaß“, sagt Kai-Yannik. „Was wir dabei lernen, ist sehr interessant. Je mehr man weiß, desto besser wird man. Und wenn dann mal der Ernstfall eintritt und ich einem anderen Menschen mit meinem Wissen im besten Fall das Leben retten kann, ist das ein tolles Gefühl“, sagt der 14-Jährige.

Die Coronapandemie erschwert das regelmäßige Training der Nachwuchs-Rettungsschwimmer enorm, berichtet Kathleen Pieper, die das DLRG-Jugendteam in Oranienburg leitet. Zugleich sei es jedoch nur ein Baustein neben vielen anderen. „Wichtig ist für uns auch das Miteinander und natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen“, findet sie. Am meisten Freude bereite ihr tatsächlich das gemeinsame Miteinander in der Gruppe, bestätigt Nele Becker. Der jährliche Höhepunkt sei das Sommercamp, welches die jugendlichen DLRG-Mitglieder gemeinsam verbringen. „Es ist schön, mit den Leuten zusammen zu kommen, mit denen man viel Spaß zusammen haben, aber auch reden kann“, sagt sie.

Kathleen Pieper leitet das JET-Team der Oranienburger DLRG. Quelle: Nadine Bieneck

Kathleen Pieper schätzt an den Nachwuchsrettern vor allem, dass „sie nicht nur Bock haben, in der Schwimmhalle zu trainieren, sondern selbst auch großes Interesse daran haben, sich selbst weiter zu entwickeln“. So pauken die 13- bis 15-Jährigen in der Regel einmal wöchentlich freiwillig all das, „was auch in der Prüfungsordnung für Rettungsschwimmer vorgesehen ist“, wie Pieper sagt. Das reiche vom Brust-, Rettungs- und Kleiderschwimmen über das Tauchen und Ausdauerübungen bis hin zum Aufbau des menschlichen Körpers oder das richtige Verhalten in unterschiedlichen Gewässern.

„Anderen zu helfen ist eben einfach ein gutes Gefühl“

„Das Kleiderschwimmen macht mir am meisten Spaß“, verrät Kai-Yannik Mießmer. „Es ist anstrengend, gleichzeitig trainiert man seine Ausdauer.“ Mit dicken Baumwollanzügen geht man dabei ins Wasser, die man dort auszieht. „Da ist Teamwork gefragt“, sagt der 14-Jährige. „Man lernt, wie sich Kleidung im Wasser verhält und was man tun muss, um nicht unterzugehen.“ Das Wasser ist ihr Element. „Ich bin gern mit Freunden unterwegs, am liebsten gehen wir im Grabowsee schwimmen, wenn es draußen warm genug ist“, sagt Kai-Yannik Mießmer. Nele Becker zieht es vorzugsweise an den Lehnitzsee oder die Plötze bei Teschendorf. Schon jetzt können beide den Tag kaum erwarten, an dem sie als fertig ausgebildete Rettungsschwimmer zum Einsatz kommen. Denn „anderen zu helfen ist eben einfach ein gutes Gefühl“.

