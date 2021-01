Wasserstoffproduktion für die Heidekrautbahn in Wensickendorf

Wensickendorf

Auf einer Fläche zwischen Bäke und Im Wensickendorfer Felde will die Enertrag AG mit Sitz in Schenkenberg eine Anlage zur Wasserstoffproduktion aus Sonnenenergie errichten – insbesondere als Treibstoff für den Betrieb der Regionalbahnstrecke der „ Heidekrautbahn“ (RB 27) zwischen Berlin und Brandenburg. Einen Antrag zum Einleiten eines diesbezüglichen Planverfahrens hat die Oranienburger Stadtverwaltung im Oktober vergangenen Jahres erhalten. Die erforderliche Energie für die Elektrolyse zur Wasserstoffgewinnung soll aus einer zum Vorhaben gehörenden Freiflächen-Photovoltaikanlage (FF-PV- Anlage) mit rund drei Hektarn Fläche gewonnen werden. Deren Spitzenleistung wird mit 2,5 MW angegeben. Ergänzend soll Windstrom eingesetzt werden. Für die Produktionsanlage ist ein etwa 20 mal 40 Meter großes Gebäude erforderlich, außerdem 15 Niederdruckspeicher (40 bar) und 3 Hochdruckspeicher (500 bar) sowie eine Trailerfüllstation für den Transport des Wasserstoffs zum Abnehmer. Eine Wasserstoffleitung zum Betriebshof der Niederbarnimer Eisenbahn in Basdorf soll ebenfalls Bestandteil des Betreiberkonzepts werden. Der Wasserverbrauch für die Anlage wird mit 60 Kubikmetern pro Tag angegeben und soll durch den Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband sichergestellt werden. Mit dem Thema befasst sich der Bauausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 27. Januar, ab 18 Uhr in der Orangerie.

Von Helge Treichel