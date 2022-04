Wegen Beleidigungen und Körperverletzung: Oranienburger (35) muss sich vor Gericht verantworten

Oranienburg

Wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung musste sich Alexander K. am Montag vor dem Amtsgericht Oranienburg verantworten. „Eigentlich war es ein schöner Tag und es gab überhaupt keinen Grund, aggressiv zu werden“, zeigte selbst der Verteidiger Unverständnis für das Verhalten seines Mandanten. „Wenn da nicht so eine merkwürdige Tablette und reichlich Alkohol im Spiel gewesen wären“, fasste der Anwalt das Geschehen am 18. Juni 2021 am Ufer des Lehnitzsees und der Havel zusammen.

Der Angeklagte badete im Lehnitzsee und der ihm bekannte David Z. fuhr mit seinem Boot vorbei. Den beschimpfte er mit „Pollackenschwein, ich hoffe, du gehst unter“, sagte David Z. aus. „Halt’s Maul“, habe er erwidert und sei in Richtung Bollwerk – Innenstadt gefahren, verfolgt vom 35-jährigen Oranienburger. Dort sei der auf das Boot gesprungen und habe ihm einen Schlag an den Kopf versetzt. Später haben sie sich an Land getroffen, wobei der Angeklagte ihn vom Fahrrad gestoßen habe. Bei den Auseinandersetzungen habe er kaum Schaden genommen, relativierte David Z., zumal sich Alexander K. bei ihm entschuldigt habe. Weshalb er dann aber bei der Polizei Anzeige erstattet habe, wollte die Staatsanwältin wissen. „Für mich war es nicht extrem schlimm, aber die Minderjährigen da draußen, die taten mir Leid“.

Auch auf Teenager ging der Angeklagte los

David Z. spielte auf die zweite Anklage gegen Alexander K. hin. Denn am selben Abend feierten eine Gruppe Jugendlicher am Havelufer. Der Angeklagte stieß mit einem Kumpel uneingeladen hinzu. Später baten die Teenies die alkoholisierten Männer zu gehen. Es entwickelte sich ein Wortwechsel, der nach Aussage einer Zeugin frauenfeindlich und rassistisch vom Angeklagten geführt wurde. Der Angeklagte bedrohte ein Mädchen, sodass ihr Freund dazwischen ging und den Störer zu Boden warf. Der sprang schnell wieder auf und schlug mit einer Bierflasche dem 18-jährigen Artjom K. auf den Kopf. Eine Schädelprellung musste im Krankenhaus behandelt werden. Alexander K. räumte die Taten ein. Das Gericht wertete sein Geständnis und seine Entschuldigungen positiv und ging von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Negativ ist dagegen sein Vorstrafenregister. Es verurteilte ihn zu neun Monaten Freiheitsstrafe, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Von Helmut Schneider