Wegen Corona: Gedenken ohne internationale Gäste

Fürstenberg/Havel

Angesichts der aktuell grassierenden Corona-Epidemie hat die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Mittwoch die anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung der Häftlinge der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück für Mitte April geplanten Veranstaltungen weitgehend abgesagt. „Insbesondere können die Einladungen an rund 60 Überlebende aus aller Welt zur Teilnahme an den Befreiungsfeierlichkeiten nicht aufrechterhalten werden“, sagte Stiftungssprecher Horst Seferens. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit Oberhavels zuständigem Amtsarzt Christian Schulze getroffen worden. Ausschlaggebend sei dabei die aktuelle Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts aufgrund des internationalen Charakters der Veranstaltungen und der hohen Infektionsgefahr gerade für ältere Menschen gewesen.

Sicherheit der letzten KZ-Überlebenden hat oberste Priorität

„Aus Sorge um die Sicherheit und das gesundheitliche Wohlergehen der Überlebenden und aller anderen Gäste sehen wir uns zu dieser schmerzlichen Entscheidung gezwungen, die auch von den Internationalen Komitees von Sachsenhausen und Ravensbrück mitgetragen wird“, erklärte Stiftungsdirektor Axel Drecoll. „Dieser Schritt ist uns allen umso schwerer gefallen, da wir aus vielen Gesprächen in den letzten Tagen und Wochen wissen, wie wichtig es den Überlebenden ist, an den Jahrestag-Veranstaltungen teilzunehmen, mit jungen Menschen zu sprechen, ihre Kameradinnen und Kameraden zu treffen und der Opfer zu gedenken. Wir bedauern es außerordentlich, dass diese Vorfreude nun enttäuscht wird.“ Seit Monaten seien die Veranstaltungen von der Stiftung und zahlreichen Kooperationspartnern mit großem Engagement vorbereitet worden, die Enttäuschung über die Absage sei entsprechend groß. Drecoll bittet die Betroffenen in aller Welt „um ihr Verständnis, dass angesichts der derzeitigen Gefährdungssituation für uns die Sicherheit der letzten KZ-Überlebenden ausschlaggebend ist. Wir hoffen, dass wir die geplanten Veranstaltungen im nächsten Jahr beim 76. Jahrestag der Befreiung Mitte April 2021 durchführen und erneut eine Einladung an Überlebende und Angehörige aussprechen können“, sagte er.

Ursprünglich sollten 150 Gäste eingeladen werden

Gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte die Gedenkstättenstiftung rund 150 Gäste – darunter Überlebende, Angehörige und Präsidiumsmitglieder der Internationalen Komitees – aus zahlreichen europäischen Ländern, Israel, Südafrika und den USA zu den Veranstaltungen eingeladen. Geplant war ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, welches neben den Gedenkveranstaltungen auch Ausstellungseröffnungen, Zeitzeugengespräche, Begegnungen, Konzerte, ein breitgefächertes Kulturprogramm sowie Empfänge der Landesregierung umfassen sollte.

Gedenken in kleinem Rahmen, aber mit Livestream-Übertragung geplant

Aktuell laufen laut der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten nun Planungen, die zentralen Gedenkveranstaltungen am 19. April in Ravensbrück (10 Uhr) und Sachsenhausen (14 Uhr) sowie eine Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald zwei Tage zuvor am 17. April um 14.30 Uhr in einem würdigen, jedoch kleinerem Rahmen und ohne internationale Beteiligung durchzuführen. Zudem prüft die Stiftung, ob eine Teilnahme an diesen Programmpunkten für Interessierte in aller Welt über Livestream-Angebote im Internet möglich ist.

