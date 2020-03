Oranienburg

Die Oberhavel Klinik in Oranienburg hat in Folge der Corona-Krise und der damit verbundenen bereits bestehenden Regelungen zur Eindämmung der Pandemie am Donnerstag weitere Maßnahmen für die in Oranienburg angesiedelte Entbindungsstation getroffen. Wie bereits berichtet, ist bis auf Weiteres die Begleitung der werdenden Mutter zur Geburt durch eine Begleitperson erlaubt. Jedoch sind Besuche auf der Wochenstation nach der Entbindung seit Donnerstag vorerst nicht mehr gestattet. Wie die Klinik mitteilte, erfolgen daher alle Maßnahmen, Kontrolluntersuchungen etc. ausschließlich ohne die Begleitung durch Angehörige. Noch am Montag (23. März) hatte die Klinik erklärt, dass eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten auf der Entbindungsstation noch möglich seien (eine Person, eine Stunde am Tag).

Regelung für Begleitung zur Entbindung wird täglich neu überprüft

„Wir ringen uns gegenwärtig noch dazu, zur Entbindung eine Begleitperson zuzulassen“, sagt Klinikchef Detlef Troppens, der jedoch zugleich einräumt, „dass wir jeden Tag überdenken, wie lange wir diese Regelung durchhalten können. Wir wollen das den werdenden Eltern so lange wie möglich ermöglichen, auch weil das in unserem Haus eine Tradition und für die Mütter wichtig ist.“ Jedoch liege höchstes Augenmerk in der aktuellen Situation auf der Minimierung von Ansteckungsmöglichkeiten mit dem Corona-Virus für Personal und Patienten gleichermaßen. Troppens gewinnt der Situation auch Positives ab: „So können sich die Mütter voll und ganz ihrem Kind widmen. Wir gehen daher auch davon aus, dass wir die Mütter früher entlassen können, da sie sich nicht auf Besucher konzentrieren müssen.“ Die Maßnahme sei zum Schutz der Kinder und Mütter getroffen worden. „Wir bitten um Verständnis, dass sich die Familienangehörigen zwei, drei Tage zurückhalten und die Familien dann bei der Rückkehr der Frauen nach Hause selbst organisieren.“ Auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus appelliert Troppens, dass sich Familienmitglieder „versuchen zurückzuhalten. Es wäre äußerst ungünstig, wenn sich eine frischgebackene Mutter mit dem Virus ansteckt.“

Generelles Besuchsverbot in Oberhavel Kliniken seit 17. März

Bereits seit dem 17. März gilt im gesamten Verbund der Oberhavel Kliniken, d.h an den drei Standorten in Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee, eine generelle Besuchersperre zum Schutz von Personal und Patienten. Nur noch in Ausnahmefällen aufgrund zwingender persönlicher Umstände können Besuche nach einer telefonischen Vorabsprache mit der jeweiligen Stationsleitung ermöglicht werden.

Virtueller Rundgang durch Kreißsaal möglich

Wie die Oberhavel Klinik mitteilt, müssen auch die Informationsabende für werdende Eltern in der Klinik Oranienburg in ihrer bisherigen Form erst einmal auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Interessierte sind jedoch herzlich dazu eingeladen, sich online auf der Website der Klinik unter www.oberhavel-kliniken.de zu informieren. Dort sei zudem ein neuer Kurzfilm veröffentlicht worden, der virtuell durch die Räumlichkeiten der Geburtsklinik führe. So können die Kreißsäle und die Wochenstation auch von zu Hause aus besichtigt werden.

Elternschule und Babyfotografie finden vorerst ebenfalls nicht statt

Auch alle Veranstaltungen im Rahmen der Elternschule finden bis auf Weiteres nicht statt. Die Babyfotografie kann derzeit auf Station nicht ermöglicht werden. Trotz der bestehenden Einschränkungen ist die Geburtshilfe-Abteilung in gewohnter Weise für ihre Patienten da, betont Kliniksprecherin Heike Wittstock. Schwangere ab der vollendeten 32. Schwangerschaftswoche können hier entbunden werden. Zur Versorgung der Neugeborenen sind rund um die Uhr Kinderärzte vor Ort, die Entbindungsstation befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin. So lassen sich auch zu früh oder krank geborene Babys auf kürzestem Wege optimal versorgen. Ein besonders ausgestatteter neonatologischer Bereich, der wegen der größtmöglichen Nähe von Mutter und Kind direkt in die Geburtsklinik eingebunden wurde, dient der speziellen Pflege von Frühgeborenen sowie der lntensivbeobachtung und Behandlung von Neugeborenen, die durch Schwangerschaft oder Geburt gefährdet oder anpassungsgestört sind. Hier können Frühgeborene ab der 33. Schwangerschaftswoche betreut werden.

Von MAZonline