Wegen Kolibakterium: Hier wird vom Baden in Oberhavel derzeit abgeraten

Oberhavel

Wegen eines Kolibakteriums ist die Große Plötze in Neuendorf derzeit nicht zum Baden geeignet. Das ergaben die Ergebnisse der jüngsten Badewasseruntersuchungen Ende Juni sowie die Ergebnisse der Nachbeprobung vom 1. Juli. Die mikrobiologischen Untersuchungen des Badegewässers ergaben eine Überschreitung der Grenzwerte für das Kolibakterium. Gemäß der Brandenburgischen Badegewässerverordnung gilt das Badegewässer damit bis auf Weiteres als zum Baden nicht geeignet. Bei der Aufnahme von Kolibakterien können Durchfallerkrankungen auftreten. Eine weitere Probennahme aus der Großen Plötze erfolgte am 5. Juli. Das Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor.

Sichttiefen bis auf Ausnahmen gut

Für alle anderen 25 untersuchten Badestellen ergaben die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen keinen Grund zu Beanstandungen. Die Wassertemperaturen lagen zwischen 21,5 Grad Celsius in der Biese in Birkenwerder und 26,1 Grad Celsius im Rahmer See in Zühlsdorf. Die Sichttiefen waren bis auf Ausnahmen gut und lagen in 16 Badegewässern bei einem Meter und darüber. Die Sichttiefe im Großen Wentowsee in Marienthal betrug dagegen nur 30 Zentimeter. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass es auf Grund der hohen Temperaturen und der intensiven Sonnenstrahlung zu einer vermehrten Algenbildung in Gewässern kommen kann. Badende sollten deshalb vor Ort auf die Wasserqualität achten und nicht dort baden, wo sie ihre Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sehen können. Algenansammlungen sind an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers erkennbar.

Badegäste sollten auch selbst auf Algenbildung achten

Weitere Hinweise auf Algenbildung sind Schlierenbildung an der Wasseroberfläche und Anspülungen im Uferbereich. Algenblüten trüben das Wasser und vermindern die Sichttiefe. Dadurch können Rettungsmaßnahmen behindert werden. Nicht alle Gewässer in Oberhavel werden vom Gesundheitsamt überprüft. Badegäste sind aufgerufen, selbst auf Anzeichen von Algenbildung zu achten. Die nächste Badegewässerkontrolle findet am 26. und 27. Juli statt.

Von Bert Wittke