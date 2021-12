Weihnachten im Krankenhaus Oranienburg: OHC übergibt Kisten voller Spielzeug

Oranienburg

Geschenkeregen in den Oberhavel Kliniken: Am Standort Oranienburg sind am Dienstag gesammelte Spielsachen für die Kinderstation abgegeben worden. Der Überbringer: Werner Siegler, Ehrenpräsident des Oranienburger Handball-Clubs (OHC), der dem Weihnachtsmann mächtig Konkurrenz machte. Gleich mehrere Kisten voller Brettspiele, Märchenbücher und Puzzles hatte er im Gepäck. Sie sollen Kinder beglücken, die die Advents- und mitunter sogar die Weihnachtstage im Krankenhaus verbringen müssen.

„Was für eine schöne Geste“, sagte Dr. Lucia Wocko, Chefärztin der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin an den Oberhavel Kliniken, dankbar. „Über die Feiertage das Klinikbett hüten zu müssen, ist vor allem für unsere kleinen Patienten traurig. Umso toller, wenn sie dann mit einer Aktion überrascht werden, die von Herzen kommt.“ Sie und die Stationskoordinatorin Daniela Sachse freuten sich auf die Verteilung der Geschenke auf der Kinderstation - auf einem rot ausgekleideten Transportwägelchen.

Premiere der Spendenaktion bereits 2008

Die Premiere der jährlichen Spendenaktion gab es bereits zu Weihnachten 2008: Ein Vereinsmitglied des Drittligisten hatte aus beruflichen Gründen ein Jahr in Kanada verbracht – und von dort bei seiner Rückkehr auch gleich diese zauberhafte Idee exportiert. Die Resonanz zur Spielzeugaktion ist seitdem in jedem Jahr überwältigend. Im kanadischen Eishockeysport werfen die Fans im letzten Heimspiel traditionell Plüschtiere auf die Eisfläche; die Spieler sammeln diese dann ein und übergeben sie Krankenhäusern.

Werfen durften die Fans in diesem Jahr freilich nicht: Corona hat die Organisatoren des OHC zu Modifikationen gezwungen. So entstand etwa eine Partnerschaft mit dem Oranienburger Runge-Gymnasium. Dessen Schüler und Lehrkräfte spendeten diesmal das Spielzeug – hygienisch einwandfrei und desinfizierbar in Originalverpackungen. Martin Siegler, Vizepräsident des OHC und Lehrer an der Schule, übernahm die Koordination.

„Wir danken allen an der Aktion Beteiligten“, sagte Werner Siegler. Solidarität und Mitgefühl mit hilfsbedürftigen Mitmenschen, besonders mit Kindern, gehörten zu den gelebten Grundwerten von Verein und Schule. „Sie zeigen die Stärke unserer Zivilgesellschaft auch an dieser Stelle.“

