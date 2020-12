Wenn die Oberhaveler an Heilig Abend mit ihren Familien in gemütlicher Runde beisammen sind, halten sie die Stellung: Die hauptamtlichen Feuerwehrleute der Stadt Oranienburg. Sascha Gellert, stellvertretender Wachabteilungsleiter, hat der MAZ verraten wie der Tag in der Feuerwache aussehen wird.