Oranienburg

Der Plan sah anderes vor. „Im November wollten wir drei Kammerkonzerte – zwei in der Orangerie, eins im Schloss Ziethen – in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schlösser und Gärten veranstalten“, erzählt Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule Oberhavel. Alle Ensemblemitglieder und Solisten – Klavier, Violine, Cello, Fagott und Gesang – hatten sich akribisch auf diese Tage vorbereitet. Werke von Vivaldi, Bach, Händel, Schubert, Schostakowitsch standen unter anderem auf dem Programm. Dann kam der Lockdown – keine Konzerte, kein Publikum. „Wir verzagten nicht, sondern spielten die vorgesehenen Stücke live an verschiedenen Orten Oranienburgs, beispielsweise im Oranienwerk, im Museum, in der Nikolaikirche und in unserer Musikschule, ein.“ Für Bild und Ton war Luc Fünfhaus zur Stelle. Er wird daraus ein Video erarbeiten. „Das stellen wir dann im Januar in unsere Website“, zeigte sich Manfred Schmidt optimistisch.

Ähnlich fing die Musikschule die ausgefallenen Weihnachtskonzerte ab. „Wir machten aus der Not eine Tugend, indem wir das Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht unserem Publikum und unseren Förderern ins Haus lieferten.“ Rund 60 Mitwirkende zwischen drei und 45 Jahren wurden einzeln in das Kellerstudio des Gitarrenlehrers Michael Brand geschickt. Sänger/innen, Streicher, Holz- und Blechbläser, Akkordeon, Gitarren und ein Schlagzeug wurden von Schmidt und Brand in mühseliger Puzzlearbeit am Rechner zusammengesetzt und schließlich in einem Video vereint. „Zwei Tage haben wir beide dafür gebraucht und können es jetzt als Weihnachtsgruß ins Netz stellen“, sagte sichtlich stolz Manfred Schmidt im Beisein seiner Schülerin Zoe Frubrich. „Ich fand es gar nicht so schwer“, sah es die 13-Jährige etwas lockerer. Sie sang im Chor mit. „Obwohl jeder einzeln für sich gesungen hat, hatte man trotzdem das Gefühl, etwas Gemeinsames zu schaffen“, fügte die 22-jährige Studentin Caroline Braun hinzu.

Auch die Kreismusikschulband „For Strangers“ brachte sich trotz der Corona-Pandemie weihnachtlich ein. Die fünf jungen Musiker waren dem Chef der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft ( OVG), Holger Winter, bei einer Veranstaltung aufgefallen. Die OVG veranstaltet zweimal im Jahr ein Buskonzert mit regionalen Bands. Auch dem Vorhaben machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Dem musikbegeisterten OVG-Chef fiel die Musikschulband wieder ein. Er unterbreitete den Vorschlag, ein Video mit den „For Strangers“ zu finanzieren, dass von der OVG als Ersatz für die ausgefallenen Buskonzerte als Weihnachtsgeschenk ins Netz gestellt werden könnte. Inzwischen rocke mit großer Spielfreude auf diesem Video das Quintett im weihnachtlichen Outfit durch einen OVG-Bus und in der Fahrzeughalle des Betriebes mit dem Song ‚Christmas is going to the Dogs‘ von den Eels, so Manfred Schmidt.

Bei der Kreismusikschule Oberhavel sind rund 1700 Schüler registriert, 350 weitere stehen auf einer Warteliste.

Von Helmut Schneider