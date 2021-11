In knapp sechs Wochen ist Weihnachten und für viele Menschen gehört zur besinnlichen Zeit auch ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu. Während man in Oranienburg den traditionellen „Weihnachtsgans-Auguste-Markt“ veranstalten wird, verzichtet man in Wensickendorf und Malz darauf. Auch die Stadt Liebenwalde hat den Weihnachtsmarkt abgesagt.