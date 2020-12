Oranienburg

Petra Henkert betreibt seit 21 Jahren das „ Weihnachtsbüro“ und schlüpft in die Figur der „Weihnachtsfee Dezembersonne“. Sie gestaltet und vermittelt in der Vorweihnachtszeit Aktionen deutschlandweit. Dazu gehört der Buchungsservice für Weihnachtsmänner. Der Sitz des in Brandenburg-Berlin agierenden Büros ist in Zeuthen. Auch in Oberhavel ist Knecht Rupprecht unterwegs.

Macht sich der Weihnachtmann in diesem Jahr und unter den schwierigen Corona-Bedingungen überhaupt auf den Weg in die Familien?

Petra Henkert: Prinzipiell ja. Natürlich warten wir auf konkrete Aussagen, was erlaubt ist und nicht. In Berlin dürfen sich fünf Erwachsene plus Kinder bis 14 Jahren treffen, in Brandenburg zehn. Eine Frage, die sich stellt: Zählt der Weihnachtsmann zu den fünf beziehungsweise zehn Personen? Wenn ja, wird es schwieriger. Oder kann man seinen Auftritt als haushaltsnahe Dienstleistung – wie beim Handwerker – ansehen? Wir wissen es nicht genau.

Wie ist der Trend bei den Bestellungen des Weihnachtsmannes für Heiligabend?

Wir haben einen massiven Rückgang von Anfragen. Das kann ich verstehen, weil auch die Familien verunsichert sind. Denn die Aussage ist: So wenig Kontakt wie möglich.

Sind die Weihnachtsmann-Darsteller auch vorsichtiger?

Diese Zahl nahm auch ab. Ältere treten nicht auf, weil sie zur Risikogruppe gehören. Jüngere haben Bedenken, dass sie sich anstecken und das Virus in der eigenen Familie weitergeben. Unsere Weihnachtsmänner sind Abiturienten und Studenten, aber auch Rentner. In unserer Datenbank befinden sich 100 bis 150 Weihnachtsmann-Darsteller in Berlin und Brandenburg. Nicht alle kommen zum Einsatz. Manche bescheren eine Familie, andere zwei, drei oder mehr. Bis jetzt meldeten sich 20 zurück. Die Anzahl derer, die einen Weihnachtsmann bestellen, ist auch rückläufig.

Woran liegt das?

Es gibt leider keine Erhebungen darüber. Das können andere Anbieter sein, die wir – das Netzwerk Berlin-Brandenburger Weihnachtsagenturen – nicht kennen. Es gab Angebote von den Arbeitsagenturen, die unter dem Preis sind, den wir nehmen.

Wie sind die Konditionen, wenn man bei Ihnen einen Weihnachtsmann bestellt?

Der Preis liegt bei etwa 70 Euro. Wir mussten die Preise im vergangenen Jahr um etwa fünf Euro erhöhen, weil sie bis dahin kein Äquivalent zum Aufwand darstellten. Die Darsteller machen das am Feiertag, planen ihre Touren, bereiten ihren Auftritt mit Telefonaten bei den Familien vor, halten die Informationen im Goldenen Buch fest, brauchen ein ordentliches Kostüm, lassen sich schulen, absolvieren möglicherweise einen Workshop und sollen die Touren vorher abfahren. Für den geringen Stundenlohn würde niemand arbeiten gehen.

Wäre es dennoch eine Alternative, vom Preis abzulassen, um mehr Aufträge zu generieren?

Ich habe den Preis bewusst so gelassen, denn der Aufwand in diesem Jahr wird noch höher sein. Der Weihnachtsmann soll in jeder Familie eine neue Maske und neue Handschuhe tragen. Desinfektionsmittel werden gebraucht. Die Gestaltung der Auftritte ist aufwendiger. Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, obwohl das nicht unsere Aufgabe ist, denn die Familien sind quasi die „Veranstalter“. Wir haben es aber getan.

Können sich die Weihnachtsmänner die Touren selbst zusammenstellen?

Ja. Nachdem feststeht, wohin jeder fährt, nimmt er Kontakt mit den Familien auf, beredet alles und entwickelt so etwas wie ein Drehbuch für den Auftritt. Jeder Weihnachtsmann ist gut vorbereitet. Manch einer besucht sogar fünf Familien, das Zeitfenster beträgt dafür etwa zwei Stunden, mit Fahrzeit.

Welche Chancen sehen Sie, um den Besuch des Weihnachtsmannes doch zu ermöglichen?

Wir wiesen bei den Buchungen schon früh auf Alternativen hin. Da geht es um Bescherungen unter freiem Himmel, auf der Terrasse oder im Carport. Das wäre mal für alle etwas anderes und würde Corona-konform sein, weil der Abstand viel besser einzuhalten ist. Der Kontakt mit dem Weihnachtsmann müsste diesmal ausfallen.

Sie haben am ersten Advent einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel verfasst. Worum ging es da?

Um die Weihnachtsmann-Besuche in deutschen Familien in diesem Jahr. Die Kinder und Familien dürfen nicht enttäuscht werden. Der Auftritt des Weihnachtsmannes hat eine jahrhundertelange Tradition, er ist ein Kulturgut. Weihnachten 2020 wird ein anderes Fest werden als sonst, aber es muss nicht schlechter werden. Eine Frage war, ob der Weihnachtsmann zu der Zahl von Menschen gehört, die sich treffen dürfen oder nicht. Die andere Frage zielte darauf ab, ob es für den einen Tag einen möglichst kostenlosen Corona-Schnelltest geben könnte.

Sie würden den Weihnachtsmann also gern bei den Familien sehen?

Ja klar! Weihnachten ist das Fest der Liebe, Hoffnung und Zuversicht. Für die Kinder ist es das Fest der Feste. Sie warten so sehr auf den Weihnachtsmann. Sie hatten es in diesem Jahr schwer, durften nicht in Kita oder Schule gehen, nicht auf den Spielplätzen toben. Sie sahen viele Menschen mit Masken, hatten Angst. Ich möchte nicht wissen, was das mit der Kinderseele macht. Ihnen jetzt auch noch den Weihnachtsmann vorzuenthalten – schlimmer ginge es nicht.

Von Stefan Blumberg