Weihnachtsstimmung bei den Oberhavel Kliniken in Oranienburg und Hennigsdorf

Oranienburg/Hennigsdorf

Aus allen Winkeln gut vernehmbar und dazu noch coronakonform an der frischen Luft: An den Oberhavel Kliniken gab es an drei Nachmittagen im Dezember etwas für Auge und Ohr. In den Kliniken Hennigsdorf und Oranienburg wurden die Innenhöfe zu kleinen Konzertsälen; die Fenster der Patienten öffneten sich und der Blick auf ein musizierendes Trio wurde frei: Das „Duo Zeitlos“, bestehend aus Gisela Reiber und Burkhard Schwerbrock aus Berlin, bot singend und an Akkordeon und Trompete ein illustres Programm mit deutschen und englischen Weihnachtsliedern zum Mitträllern.

Seelsorgerin spricht einen Segen

Kerstin Jage-Bowler, Seelsorgerin im Klinikverbund, rezitierte dazu Gedichte, Advents- und Weihnachtstexte. Sie sprach auch einen Segen: „In einer heiligen Zeit ist vieles möglich. Lasst uns die Ehrfurcht vor dem Leben wieder einüben. Lasst uns mit unseren Kindern spielen und tanzen und lachen und auch still sein – auf das Wunder hören“, sagte sie passend zu unserer bewegten und herausfordernden Zeit, in der das große Wort Solidarität mittlerweile täglich vorkommt und mancher an die Lebensfreude an den kleinen Dingen erinnert werden muss.

Burkhard Schwerbrock und Gisela Reiber vom „Duo Zeitlos“ spielten ein illustres Weihnachtsprogramm im Innenhof der Klinik Hennigsdorf. Quelle: Oberhavel Kliniken GmbH

Die Freiluftkonzerte an den Kliniken, erdacht von Kerstin Jage-Bowler, fanden in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Bei der Organisation kann die Seelsorgerin auf viele helfende Hände von Mitarbeitern der Oberhavel Kliniken setzen. Und das kam an. Wer mobil war, bildete sogar ein kleines Präsenzpublikum. Mit Abstand, versteht sich.

Von MAZonline