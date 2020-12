Kistenweise Spenden lieferten Wulf Hein aus Beetz und seine Mitstreiter am Sonnabend beim Gnadenhof und Wildtierrettung e.V. in Wensickendorf ab. Die Freude bei den ehrenamtlichen Tierrettern ist riesig, haben sie doch in diesem Jahr bereits 7000 Einsätze auf der Uhr.