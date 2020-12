Weihnachtszeit: Stimmung der Oranienburger auf dem Tiefpunkt

Oranienburg

Während der Corona-Pandemie ist es der zweite Lockdown. Es ist das zweite Mal, dass Menschen starke Einschränkungen hinnehmen müssen. In Anbetracht der weiter stark steigenden Infektionszahlen scheint dies nötig. Doch gerade in der Weihnachtszeit scheinen die Menschen an ihre Grenzen zu kommen.

Die MAZ hat in Oranienburg mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Sie haben uns erzählt, wie es ihnen aktuell geht und was ihnen in der Weihnachtszeit fehlt.

Anzeige

Das Schlendern auf dem Weihnachtsmarkt fehlt

„Ich wünsche mir, dass sich die Situation weltweit wieder ändert“, sagt Heike Schmidtsdorf. Es sei der Weihnachtswunsch der 56-Jährigen. Aktuell würden ihr das Schlendern auf einem Weihnachtsmarkt sehr fehlen. Auch vermisse sie das Musizieren. Sie ist in einem Posaunenchor und jedes Jahr gebe es ein großes Adventskonzert.

„Dieses Jahr war es leider nur in einem sehr kleinen Rahmen möglich“, sagt sie. Dennoch habe sie Verständnis für die Einschränkungen. Immerhin würden die Infektionszahlen weltweit weiter ansteigen. Und sie sieht es positiv: „Wir haben warme Wohnungen und wir haben zu essen – es gibt Menschen, denen geht es leider schlechter als uns“, sagt sie.

Heike Schmidtsorf wünscht sich, dass sich die Situation weltweit wieder bessert. Quelle: Robert Roeske

Auch Judith Porath findet die aktuelle Zeit „sehr trübe und trist“. Ihr fehle aktuell die Perspektive. Niemand wisse, wann die Einschränkungen wieder gelockert werden. Geschweige denn, wann das Ende der Pandemie erreicht ist. Aber auch sie habe wie Schmidtsdorf Verständnis für die Maßnahmen. „Wir haben den ganzen Winter vor uns und irgendwie müssen wir ihn überstehen“, sagt die 51-jährige Ex-Oranienburgerin und jetzige Berlinerin.

“Wir haben den ganzen Winter vor uns und irgendwie müssen wir ihn überstehen“, sagt Judith Porath. Quelle: Robert Roeske

In der Weihnachtszeit kämen für Silvia Damm viele verschiedene Puzzleteile zusammen, die ein Ganzes ergeben würden. „Jedes Jahr bin ich mit Freunden über den Weihnachtsmarkt geschlendert“, sagt sie. Der Glühwein, kandierte Äpfel und gebrannte Mandeln seien weitere Puzzleteile. All dies fehle aktuell.

Viele kleine Puzzleteile die zu einem Ganzen führen würden, fehlen Silvia Damm aktuell. Quelle: Robert Roeske

„Es sind all die kleinen Sachen, die ein Großes und Ganzes ergeben. Ich vermisse das gerade, so kommt bei mir keine Weihnachtsstimmung auf“, sagt die 68-Jährige. Nun motiviere sie sich selbst, um in eine weihnachtliche Stimmung zu kommen. Dafür habe sie beispielsweise angefangen, bei sich zu Hause zu schmücken. Sie wolle sich das Fest durch die Pandemie nicht verderben lassen. Deshalb würde sie mit ihrer Familie und Freunde umso öfter über Weihnachten reden. So hoffe sie auch noch in eine besinnliche Stimmung für Heiligabend zu kommen.

Ein Mensch mit der Silvia Damm aktuell viel über die Situation und Weihnachtszeit redet, ist ihre Freundin Marlies Liebert. Beide kennen sich schon seit vielen Jahren. Und Liebert sieht es genauso wie Silva Damm.

„Mir fehlt aktuell der Flair, die Weihnachtsmusik, soziale Kontakte, der Sport und das Tanzen.“ Sie tanze leidenschaftlich gerne Standard und Latein.

Marlies Liebert fehle der Flait, die Weihnachtsmusik und vor allem das Tanzen. Quelle: Robert Roeske

Zusammen mit ihrem Mann gehe sie dem Hobby regelmäßig nach. Immerhin würden sich die beiden Freundinnen aber gegenseitig haben und auch in dieser Zeit einander aufmuntern. Auch, wenn das dieses Jahr ohne Weihnachtsmärkte, Glühwein und gebrannten Mandeln stattfinden muss.

Auf Weihnachtsmärkten sei auch Sylvia Crüger jedes Jahr aufs Neue. Doch fehle ihr aktuell „das Gemütliche an Weihnachten“, sagt die 46-Jährige. Vieles, auch das Stadtbild, erscheine in Grau, die Zeiten wirken trist.

Das graue Stadtbild sorgt bei Sylvia Crüger nicht für Weihnachtsstimmung. Quelle: Robert Roeske

Die fehlende Weihnachtsstimmung würde ihr Übriges für eine schwierige Zeit tun. Dennoch hat auch sie einen Wunsch für Weihnachten: „Gesundheit, und dass sich alles wieder normalisiert.“

Ähnlich wie alle anderen sieht es auch Klaus Mlynikowski. „Natürlich fehlen die Weihnachtsmärkte – aktuell kann doch gar keine Weihnachtsstimmung aufkommen“, sagt er. Auch ihm erscheine die Stadt zu grau und die generelle Stimmung wirke eher negativ. Viel mehr aber noch als Weihnachten, vermisse er aktuell den Sport. Mlynikowski ist Schiedsrichter für Jugendmannschaften im Fußball.

Vor allem vermisse Klaus Mlynikowski den Sport. Er ist Schiedsrichter für Jugendfußball. Quelle: Robert Roeske

Jedes Wochenende würde der 80-Jährige unter normalen Bedingungen in Oranienburg auf dem Platz stehen und die Spiele pfeifen. Dies halte ihn fit und gesund. Aber genauso wie auf Weihnachtsmärkten zu schlendern, ist auch das aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit nicht möglich.

Alle sind sich einig: Dieses Weihnachten wird ein anderes. Doch sei bei vielen auch Verständnis für Maßnahmen vorhanden. Und wer weiß – vielleicht erfüllen sich die Weihnachtswünsche der Menschen schon im kommendem Jahr.

Von Steve Reutter