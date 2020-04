Oberhavel

Weitere Schutzausrüstung hat der Kreis Oberhavel am Montagvormittag vom Land Brandenburg erhalten. Geliefert wurden 146 000 Mund-Nasenschutz-Masken, 5000 FFP2-Masken sowie umfangreiche Mengen an Desinfektionsmittel. Zwei Fünfer-Teams der Bundeswehr werden das Gesundheitsamt Oberhavel personell bei der Abarbeitung seiner Aufgaben unterstützen. Voraussichtlich ab Donnerstag, 23. April, werden sie im Einsatz sein. Bei den Kontrollen der Eindämmungsverordnung im Landkreis wurden in den vergangenen Tagen nur wenige Verstöße registriert. Insbesondere unerlaubte private Geburtstagspartys und Kleingruppen mit Jugendlichen, aber auch Erwachsenen gehörten dazu.

Weitere Tests in Gemeinschaftsunterkünften

Aufgrund eines Corona-Positivfalls in einem weiteren Gebäude der Gemeinschaftsunterkunft in Hennigsdorf werden am Dienstag, 21. April, weitere 75 Tests durchgeführt. Freiwillig testen lassen können sich zudem 68 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 1 sowie 73 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 4. Für diese Personen liegt keine medizinische Indikation für einen Test vor, daher gibt es keine rechtliche Grundlage für eine Verpflichtung zum Test. Das Gesundheitsamt des Landkreises ordnet Tests immer dort an, wo eine konkrete Veranlassung vorliegt. Dieses Handeln basiert auf den vom RKI vorgegebenen Hinweisen. Die Hinweise für Pflegeeinrichtungen gelten dabei als Maßstab für den Umgang mit Gemeinschaftsunterkünften. Insgesamt bewohnen derzeit 418 Personen die Hennigsdorfer Gemeinschaftsunterkunft.

Anzeige

195 Menschen positiv getestet

In Oberhavel sind bisher 195 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Davon befinden sich 69 Personen in häuslicher Quarantäne, neun Personen müssen stationär behandelt werden. 112 Personen sind bereits geheilt. Entsprechend gibt es aktuell 78 COVID19-Erkrankte im Landkreis.

Weitere MAZ+ Artikel

Die COVID19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (49), Oranienburg (31), Hohen Neuendorf (30), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (17), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (10), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (6), Leegebruch (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/ Havel und Kremmen gibt es keine gemeldeten COVID19-Fälle.

Von MAZonline