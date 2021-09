Weltkriegsmunition: Oranienburg bleibt Modellregion bei Bombenentschärfung

Oranienburg

Wie geht es weiter mit der Modellregion Oranienburg bei der Kampfmittelbeseitigung? Der Oranienburger Landtagsabgeordnete und Mitinitiator der Modellregion, Björn Lüttmann, erkundigte sich in der Fragestunde am Mittwoch im Landtages, ob die nach drei Jahren gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung im Jahr 2022 erfolgt. Zudem erfragte er die Verlängerungsperspektiven für die Modellregion.

Brandenburgs Minister des Innern und für Kommunales Michael Stübgen bestätigte in seiner Antwort, dass die Evaluierung nach wie vor für das nächste Jahr geplant sei. Jedoch werde wegen coronabedingt fehlender Daten auch eine Verschiebung um ein Jahr in Betracht gezogen. Entschieden werde dies im Einvernehmen mit der Stadt Oranienburg. Weiterhin bekräftigte der Innenminister, dass die Regierung dazu tendiere, das Modellprojekt fortzusetzen beziehungsweise den Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) als Sonderordnungsbehörde in Oranienburg zu institutionalisieren.

Bombensuche müsse intensiv fortgesetzt werden

Für Björn Lüttmann ist klar: „Die Bombensuche in Oranienburg muss weiter Priorität haben! Die heutigen Aussagen machen deutlich, dass die Landesregierung diese Auffassung nach wie vor teilt. Das freut mich sehr.“ Mit der anstehenden Evaluation der Modellregion sei auch eine Bilanz zur Arbeits- und Wirkungsweise des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Oranienburg verbunden.

Laut Lüttmann ist es ein wichtiges Signal, dass trotz coronabedingter Einschränkungen am Modellprojekt festgehalten und die Notwendigkeit für eine weiter intensive Bombensuche vor Ort gesehen wird.

Hintergrund: Rund 200 Bombenblindgänger werden noch immer im Stadtgebiet Oranienburg vermutet. Seit 2019 sorgt der Zentraldienst der Polizei mit seinem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) als Sonderordnungsbehörde im Rahmen der Modellregion Oranienburg erfolgreich dafür, schneller und gezielter nach den tödlichen Altlasten zu suchen. Laut den Vorgaben im Ordnungsbehördengesetz des Landes Brandenburg steht 2022 eine Evaluierung an.

Von MAZonline