Momentan lernen in dem einstigen Militärgebäude in Lehnitz noch rund 200 Schüler der Oranienburger Torhorst-Gesamtschule. Im Sommer ziehen die nach Ende der Sanierungsarbeiten ihres Haupthauses zurück, dann nimmt die neue Oberschule ihren Betrieb mit bis zu 75 Siebtklässlern auf. Am 16. Januar 2020 können sich Interessierte vor Ort umschauen.