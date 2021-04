Oranienburg

Diese Nachricht schlug am Mittwoch in Oranienburg mächtig ein: Der Alte Speicher im Herzen Oranienburgs ist erneut verkauft worden. Dies teilte die TAS Unternehmensgruppe, die das historische Gebäude vor vier Jahren, Anfang 2017, gemeinsam mit dem um den Speicher befindlichen Grundstück erworben hatte, am Mittwoch mit. Käufer der Immobilie, um deren Erhalt in den vergangenen Jahren zwischen Stadt und der TAS Unternehmensgruppe erbittert gestritten wurde, ist die Reinvesta Immobilien GmbH. Das in Berlin ansässige Unternehmen hat sich unter anderem auf denkmalgeschützte Immobilien spezialisiert und in diesem Bereich auch bereits mehrere Objekte umgesetzt. Über den Kaufpreis des Alten Speichers haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Alter Speicher gehört zu den Wahrzeichen der Stadt und steht unter Denkmalschutz

Der Alte Getreidespeicher ist ein über 100 Jahre altes Silogebäude und bietet mit seinen 37 Metern Höhe nicht nur einen weiten Ausblick auf das Oranienburger Schloss und den Stadtkern. Als zentrales Gebäude im Herzen der Stadt gehört es zudem auch zu den Wahrzeichen der Kreisstadt. Der Speicher wurde 1917 als Silogebäude für die Oranienburger Dampfmühle gebaut. Wegen seiner Stahlkorsettbauweise sowie der barocken Fassadengestaltung wurde der Getreidespeicher 1995 unter Denkmalschutz gestellt.

Erbitterter Kampf um Erhalt des Speichers seit mehreren Jahren

In den vergangenen Jahren rangen Investor und Stadt nun um den Erhalt des Alten Speichers, da im Zuge der angestrebten Sanierung durch die TAS Unternehmensgruppe deren Untersuchungen ergaben, dass eine wirtschaftliche Sanierung des Gebäudes aus ihrer Sicht nicht möglich sei. Der Investor warb daraufhin um Unterstützung durch die Stadt. Als es dabei jedoch zu keiner Einigung kam, wurde schließlich der Abriss des Gebäudes durch die TAS Unternehmensgruppe beantragt, was für einen Aufschrei in großen Teilen der Oranienburger Bevölkerung sowie der Stadtverwaltung führte. Zuletzt war erst vor wenigen Wochen gar eine Petition für den Erhalt des Speichergebäudes gestartet worden.

Bis zu 22 Wohnungen sollen im Speichergebäude entstehen

Der nun erfolgte Verkauf des Alten Getreidespeichers geht einher mit einer kompletten Bau- und Sanierungsgenehmigung für rund 22 Wohneinheiten und einer Gesamt-Nutzfläche von etwa 1800 Quadratmetern. Reinvesta plant mit der Übernahme des Objekts die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen, um zeitgemäß moderne Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung zu erstellen und diese als Eigentumswohnungen zu vertreiben. Nach MAZ-Informationen ist damit auch die Klage auf Abriss des Speichers seitens der TAS vom Tisch, diese wird offenbar zeitnah zurückgezogen. Am frühen Mittwochnachmittag bestätigte TAS-Sprecher Karsten Lüchow dies dann auch: „Die TAS Unternehmensgruppe wird die eingereichte Klage auf Abriss des Gebäudes selbstverständlich zurückziehen“, erklärte er.

„Gute Lösung für alle Beteiligten“

„Wir freuen uns, dass durch den Verkauf der Alte Speicher erhalten werden kann“, sagte Marcus Schwarz, geschäftsführender Gesellschafter der TAS Unternehmensgruppe am Mittwochnachmittag auf MAZ-Nachfrage. „Ein Abriss des Speichers war nie unser Ziel.“ Alle Verkaufspapiere sind bereits unterschrieben. Mit Rückblick auf die vergangenen Jahre sagte Schwarz zudem: „Die TAS Unternehmensgruppe hat in den Speicher bereits eine sechsstellige Summe investiert, da stets die Sanierung das Ziel bei dessen Entwicklung war. Dafür wurde bereits auch Geld in die Hand genommen und ausgegeben. Wir hätten uns eine andere Entwicklung des Vorhabens gewünscht, denke aber, dass mit dem nun erfolgten Verkauf eine gute Lösung für alle Seiten gefunden werden konnte.“

Familie Kaufmann gehörte im Dezember 2020 zu den ersten Mietern in dem neuen Wohngebiet. Quelle: Robert Roeske

In unmittelbarer Nachbarschaft des Speichers befinden sich mehrere Mehrfamilienhäuser, die von der TAS in den vergangenen Jahren entwickelt, gebaut und inzwischen bereits auch vermietet wurden. Ende 2020 zogen die ersten Mieter in ihre Wohnungen ein. Die Entwicklung dieser Wohnobjekte habe – unberührt vom Gerangel um den Speicher – ohne Probleme und nach Plan umgesetzt werden können, bestätigte Lüchow im MAZ-Gespräch.

Bürgermeister Alexander Laesicke erleichtert: „Ein guter Tag für unsere Stadt“

Bürgermeister Alexander Laesicke, der am Dienstag persönlich in Oranienburg von der Geschäftsführung der TAS Unternehmensgruppe über den Verkauf des Gebäudes informiert wurde, erklärte am Mittwoch: „Ich habe den Abriss des Speichers von Anfang an abgelehnt. Die jetzige Entwicklung bestätigt, dass es richtig war, in den Verhandlungen keinen Zentimeter von unserer Position abzurücken, sondern auf einer Sanierung zu bestehen.“ In persönlichen Gesprächen habe er sich bereits davon überzeugen können, „dass wir mit dem neuen Besitzer einen außerordentlich versierten und erfahrenen Partner an unserer Seite haben. Der Alte Speicher gehört zu Oranienburg, deshalb ist das ein guter Tag für unsere Stadt“. Die Freude über den Erhalt des historischen Bauwerks sei groß.

Wie die Stadt Oranienburg zudem mitteilte, wolle der neue Investor die Wohneinheiten in den nächsten Monaten auf den Markt bringen, um Anfang 2022 mit der Sanierung beginnen zu können. Zugute komme dem Unternehmen dabei die bereits geleistete Vorarbeit, auf deren Basis die Entwicklung weiter vorangetrieben werden könne.

Mit der „Alten Fabrik“ in Halle, dem Gutshof Halle oder auch dem Haus Lindenberg in Berlin-Kreuzberg kann die Reinvesta Immobilien GmbH bereits auf mehrere entwickelte, geschichtsträchtige Objekte zurückblicken.

Von Nadine Bieneck