Wenn Pinguine den Oranienburger Schlosspark übernehmen

Oranienburg

Unter dem Motto „Karneval und Liebe“ wird der Cottbuser Lichtkünstler Jörn Hanitzsch zwei Wochen lang den Oranienburger Schlosspark in eine Traumwelt aus Licht und Illusion verwandeln. Passend zum Thema startet die „Lichtkunst im Schlosspark“ am Valentinstag, 14. Februar, und soll bis zum 27. Februar tausende Besucher begeistern.

Die ersten Vorbereitungen von Lichtkünstler Jörn Hanitzsch laufen bereits in Oranienburg. Quelle: Privat

„Die Vorbereitungen laufen bereits seit einigen Tagen. Gerade solch große Flächen sind immer eine Herausforderung und es bedarf ein gewissen Vorlaufzeit“, berichtet der 51-jährige Cottbuser auf MAZ-Nachfrage. Bereits im Herbst des Vorjahres begeisterte Hanitzsch die Oranienburger mit seiner Lichtkunst bei der „Lichternacht 2021“. Diesmal wird jedoch nicht die Innenstadt beleuchtet, sondern der 22 Hektar große Schlosspark. „Die Location ist wunderschön. Es geht nun darum den Menschen Kunst anzubieten und nicht einfach nur Lichter anzuknipsen. Meine Lichtilluminationen sollen mit dem Park verschmelzen“, so Hanitzsch, der seit 16 Jahren als Lichtkünstler aktiv ist.

Lichtkünstler Jörn Hanitzsch in Oranienburg. Quelle: Privat

Neben vielen Lichtquellen, die verbaut werden, dürften vor allem diverse Pinguine ein Highlight der Veranstaltung sein, die den Park für zwei Wochen übernehmen werden. „Die Vorbereitungen sind schon aufwendig, einige Projekte dauern alleine schon mehrere Tage. Viele Modelle sind dabei Marke Eigenbau, wobei auch nicht alle, aber ich versuche immer der Kreativität freien Lauf zu lassen“, berichtet Hanitzsch. Laut dem Lichtkünstler besteht die Kunst vor allem darin, aus wenig viel zu machen. „Wir wollen keinen überfrachten, sondern die Sinne anzuregen.“

Oranienburger Lichtkunst 2021. Quelle: Helge Treichel

Dabei sollen die Besucher nicht nur von der Lichtkunst begeistert werden, sondern auch durch musikalische Einflüsse mit auf eine spannende Reise genommen werden. „Wir wollen jeden einzelnen Besucher mitnehmen und individuell begeistern. Es wird nicht so sein, dass wir mit riesigen Boxen den gesamten Park beschallen.“ So wird es die Möglichkeit geben, dass sich Besucher auf ihr Smartphone die Musik herunterladen können und so jeder einzelne auf eine abwechslungsreiche Reise eingeladen wird. Wochentags von 16 bis 22 Uhr wird die „Lichtkunst im Schlosspark“ angeboten, am Wochenende sogar bis 23 Uhr.

Kunsthandwerk und kulinarische Leckereien

Trotz hoher Inzidenzwerte ist der Cottbuser Lichtkünstler aber guter Dinge, dass die Veranstaltung nicht abgeblasen wird. „Wir werden unter der aktuell gültigen 2G-Regel die Veranstaltung durchführen. Natürlich betrachten wir sehr aufmerksam die aktuelle Entwicklung und die Eindämmungsverordnungen, aber wir sind sehr guter Dinge, dass die Veranstaltung stattfinden kann.“ Neben den reinen Lichtilluminationen wird auch ausreichend für das leibliche Wohl gesorgt sein, dabei legt Jörn Hanitzsch Wert auf ausgewogene Kost. „Auch hier habe ich schon einen hohen Anspruch, wir wollen die Gäste auch kulinarisch verwöhnen.“ Zudem wird es ein kleines Dorf geben, wo Kunsthandwerk angeboten wird. Die Vorfreude ist dem Lichtkünstler bei jedem Satz anzumerken. Der 51-Jährige sieht auch bei den Menschen einen großen Bedarf an Kunst und Kultur. „Die Menschen zeigen schon jetzt großes Interesse und man merkt einfach immer wieder, dass die Lust und die Nachfrage nach Kultur einfach vorhanden ist. Jede Abwechslung vom Alltag ist willkommen.“

Von Knut Hagedorn