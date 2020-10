„Wenn Träume wahr werden“ als beste Geschichte im Schreibwettbewerb gekürt

Oranienburg

Am vergangenen Freitag ist die 5. Integrative Märchenwoche „Zu Land, zu Luft, zur See. Auf Abenteuerreise durch den Landkreis Oberhavel“, die größtenteils in den Räumen der Stadtbibliothek stattgefunden hat, zu Ende gegangen. Trotz coronabedingter Beschränkungen konnten die drei besten Geschichten aus dem diesjährigen Schreibwettbewerb vor Publikum gekürt werden: Den ersten Platz errang Luise Müller mit „Wenn Träume wahr werden“, gefolgt von Sophie Amelie Graetz mit „Schnuff hat Hunger“ und Wiebke Rutsch mit „Schattenjäger“. Als Gast präsentierte Bas Böttcher, bekannter Dichter und Poetry Slammer, eine Auswahl von kurzen Gedichten, die Schülerinnen und Schüler aus der Waldgrundschule Oranienburg unter seiner Anleitung erarbeitet haben.

Hohe Qualität im diesjährigen Wettbewerb

Die vierköpfige Jury, in der auch eine Mitarbeiterin der Oranienburger Stadtbibliothek vertreten war, war sich einig, dass die Beiträge in diesem Jahr alle von besonderer Qualität waren. In „Wenn Träume wahr werden“ nimmt die Autorin die Perspektive einer Rollstuhlfahrerin ein und erzählt ihre Geschichte unverkrampft voller Empathie und ohne Klischees. „Schnuff hat Hunger“ erzählt die Autorin aus dem Blickwinkel eines Igels seine Suche nach einem neuen zuhause. Eine Dokumentation über Igel hat sie auf die Idee gebracht, dieses überzeugende Stück „Nature Writing“ zu schreiben. In „Schattenjäger“ gerät ein kleiner Hund in ein gefährliches Hundeabenteuer, in dem es zu einem harten Revierkampf kommt. Wiebke Rutsch gelingt es, die Spannung der Geschichte bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Insgesamt fanden sechs Schreibwerkstätten und 18 Begegnungen mit Autorinnen und Autoren statt, darunter fünf öffentliche Lesungen.

Von Knut Hagedorn