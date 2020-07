Wensickendorf: Bäcker aus Leidenschaft in der fünften Generation

Wensickendorf

Schon beim Betreten des Verkaufsraumes hört man es aus dem Küchenbereich in einer Pfanne brutzeln, ein verführerischer Duft hat sich bis auf die Treppe am Eingang ausgebreitet. Vom rustikal, aber charmant eingerichteten Frühstücksraum aus hat man besten Blick auf die zahlreichen Brot- und Brötchensorten sowie den leckeren Kuchen in verschiedensten Variationen.

Dafür verantwortlich: Fabian (43) und Jürgen Langhoff (65). Vater und Sohn betreiben die Bäckerei in der Summter Chaussee in Wensickendorf in der fünften Generation – und besitzen noch immer eine ordentliche Portion Leidenschaft für ihr Handwerk. „Seit 1896 existiert die Bäckerei“, weiß Fabian Langhoff zu berichten. Damals wie heute wird das komplette Sortiment der Bäckerei in Handarbeit hergestellt. Dafür stehen die Langhoffs ab 1 Uhr nachts in der Backstube und werden dabei von einem weiteren Bäcker und einer Konditorin unterstützt.

Enge Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region

„Um 5 Uhr muss die erste Ware zum Ausliefern fertig sein“, erklärt Fabian Langhoff. Gebracht wird sie zu den Oberhavel Kliniken und in ein Altersheim. „Etwa 400 Brötchen in verschiedenen Sorten sind das allein für die Oberhavel Kliniken“, erzählt der leidenschaftliche Bäcker, „dazu kommt noch zwei Mal in der Woche Blechkuchen.“ Zusätzlich werden die Waren für den Verkauf produziert, eine Menge Arbeit. Meist kommen am Wochenende dann noch Festtorten dazu – ebenfalls alles handgefertigt.

„Im Bereich der Hochzeitstorten arbeiten wir eng mit dem Landhotel Classic in Wensickendorf zusammen“, verrät der 43-Jährige. Zu den Geschäftspartnern zählen auch das Schloss und Gut Liebenberg und das Restaurant Mühle Tornow. „Ich war schon als Kind immer in der Bäckerei, als Jugendlicher habe ich hier ausgeholfen“, erinnert sich Fabian Langhoff an seinen Weg ins Bäckerhandwerk. „Es war schon immer meine Leidenschaft, ich bin damit groß geworden.“

Ab 1 Uhr nachts steht Fabian Langhoff in der Backstube, um Brot und Brötchen zu backen. Quelle: Stefanie Fechner

Da es im Ort keine weitere Bäckerei gibt, hat Familie Langhoff ihr Geschäft an sieben Tagen in der Woche für die Kunden geöffnet. „Es ist leider ein aussterbendes Handwerk“, sagen Vaer und Sohn unisono. Die Arbeitszeiten, die körperliche Anstrengung, „viele Lehrlinge hören wieder auf“, sagt Inhaber Jürgen Langhoff. Teig und Ofen würden nicht warten, sagt er. „Man gewöhnt sich aber an die Arbeitszeiten, ich würde nichts anderes mehr machen wollen“, ergänzt Sohn Fabian. Die Belieferung der Bäckerei erfolgt so weit wie möglich regional, seit Kurzem steht auch Milch vom Schmachtenhagener Bauernmarkt im Sortiment. „Die Eier des Bauernmarktes nutzen wir zum Backen und für den Verkauf“, so Fabian Langhoff.

Leckermäuler kommen in der Wensickendorfer Bäckerei voll auf ihre Kosten. Quelle: privat

Während der Coronapandemie durften Langhoffs ihren kleinen Verkaufsraum unter strengen Auflagen öffnen. Trotzdem sei die Zeit sehr schwierig gewesen, bestätigen beide. „Es gab keine Hochzeiten, die Restaurants hatten zu“, blicken sie zurück. Aktuell gehe es langsam wieder bergauf, die ersten Feierlichkeiten finden wieder statt. „Auch die ersten Hochzeitstorten haben wir schon wieder gefertigt“, erzählt Fabian Langhoff. Wer es hingegen deftiger mag, ist mit dem frisch zubereiteten Spanferkel oder Krustenbraten bestens beraten. Der täglich wechselnde Mittagstisch hat sich vor allem unter Bauarbeitern zum Geheimtipp entwickelt.

Qualität und Leidenschaft als Erfolgsrezept

Für Familie Langhoff ist klar, warum sich ihr Unternehmen seit so vielen Jahrzehnten halten kann: „Qualität und Leidenschaft“, sind sie sich einig. Gemeinsam habe man auch schon einige schwierige Zeiten überwunden. Die Leute würden mittlerweile wieder mehr Wert auf Qualität und Handwerk legen, merken sie. „Auf Zusatzstoffe und Konservierungsmittel verzichten wir“, sagt Fabian Langhoff. Damit die Kundschaft auch mal etwas Neues ausprobieren kann, wird der Bäcker kreativ. „Wir haben jetzt ein Kartoffel-Sauerkraut-Speck-Brot, auch das Tomatenbrot kam gut an“, erzählt er.

Die Übergabe des Geschäftes von Jürgen Langhoff an Sohn Fabian ist langsam, aber sicher in Planung. „Solang es mir gut geht und ich Spaß daran habe, werde ich aber weiterhin in der Bäckerei helfen“, ist sich Jürgen Langhoff sicher.

Von Stefanie Fechner