Wensickendorf

Für die Leute vom Verein „Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere Wensickendorf“ war 2021 kein einfaches Jahr. Das Unwetter Ende Juni sorgte auf dem Gelände für viele Schäden. Umso versöhnlicher ist das Jahresende.

Am Sonnabendvormittag gab es für den Hof eine große Futterspende. „Drei Autos, zwei Hänger, zwei Transporter“, fasste der Beetzer Wulf Hein den Transport der Spende zusammen. „Das ist auf jeden Fall mehr als im vergangenen Jahr.“

Wulf Hein. Quelle: Robert Roeske

Zum sechsten Mal riefen er und Benny Bellack aus Protzen bei Neuruppin die Menschen in der Region dazu auf, Futtermittel für Tiere zu spenden – und zum zweiten Mal für den Gnadenhof in Wensickendorf. Vier Wochen dauerte die Spendenaktion. „Am Anfang war es noch etwas mau“, erzählte Wulf Hein am Sonnabend. „Aber in den letzten zwei Wochen wurde es dann richtig viel.“ Diverse Menschen haben sich bei ihm gemeldet. „Wir haben vieles abgeholt, die Leute waren wieder sehr spendabel.“

Größtenteils handelt es sich um Hunde- und Katzenfutter, das gebracht worden sei. Aber auch frisches Heu ist dabei. Das Heu ist vom Auto aus gleich in einem überdachten Lager abgelegt worden. Danach ist eine Menschenkette gebildet worden. Büchse für Büchse wurde aus den Kisten genommen und landete auf einem immer größer werdenden Haufen. Es sind Futterbüchsen, aber auch Säcke mit Trockenfutter, auch Kürbisse sind dabei.

Futterspenden. Quelle: Robert Roeske

„Büchse statt Böller – so hat es angefangen“, erinnerte sich Wulf Hein. Da er in seinem Beruf sehr viel mit Kindern zu tun hat, entstand diese Idee auch im Zusammenhang mit Kindern. Er habe mit ihnen mal alles rund um das Thema Tiere besprochen. So sei die Frage aufgekommen, wie man denn den Tieren helfen könnte. Im vergangenen Jahr sind Futtermittel im Wert von etwa 2000 Euro abgegeben werden – am Sonnabend konnte noch kein konkreter Wert genannt werden. Bei der Sammlung sei zudem immer klargestellt worden, dass ausschließlich Futter angenommen werde – und keine Sachspenden, und schon gar nicht Geldspenden.

Es seien Menschen aus jeder Schicht gewesen, die Spenden abgegeben haben, sagte Wulf Hein. Sie kommen aus vielen Orten rund um Neuruppin bis zum Kremmener Raum. „Wenn jeder ein bisschen was geben würde, dann wäre die Welt schon wenigstens ein bisschen besser.“ Die Aktion „Mission Weihnachten 6.0“ begann am 17. November und hat mit der Übergabe am Sonnabend ihr diesjähriges Ende genommen. Wulf Hein und Benny Bellack bedanken sich bei allen, die mitgemacht und die beiden unterstützt haben.

Benny Bellack trägt die Spenden auf den Hof. Quelle: Robert Roeske

Große Freunde herrscht aber natürlich auch bei den Leuten vom Wensickendorfer Gnadenhof-Verein. „Das ist toll“, sagte Andrea Brenner am Sonnabendvormittag. „Wir kommen jetzt eine ganze Weile über die Runden“, erklärte Steven Giese vom Vorstand des Vereins. „Das ist ein großes Event für uns, sehr beeindruckend. Schon im vergangenen Jahr haben sie uns Spenden gebracht, das war auch schon so eine Riesenfreude. Das ist schon irre, dass so viele Leute bereit sind, etwas zu geben

Auf dem Wensickendorfer Gnadenhof am Dorfrand leben viele Tiere. Andrea Brenner zählt auf: „Federvieh, drei Schweine, zwei Raben, vier Waschbären, ein Dachs, ein Nerz und einige Igel. Auch ein Babyotter, den wir aufpäppeln.“ Es handele sich um Tiere, die entweder auf das Gelände nach Wensickendorf gebracht oder von den Vereinsleuten geholt werden. „Wir haben auch Katzen und Hunde hier, die dauerhaft da sind. Aber ansonsten sollen die Wildtiere so schnell wie möglich in die Natur zurück.“

Alles musste aus den Auto getragen werden. Quelle: Robert Roeske

Fest arbeiten auf dem Gnadenhof vier Leute. „Aber es sind auch viele Ehrenamtliche bei uns und Praktikanten“, sagt Steven Giese. Der Hof lebt davon, dass es viele Unterstützer gibt. Das zeigte sich auch Ende Juni nach dem schweren Unwetter, das auf dem Hof für viele Schäden gesorgt hatte. „Innerhalb von einer Stunde waren Menschen hier, die uns helfen wollten – und die uns auch geholfen haben“, erzählt Andrea Brenner. „Das war sehr berührend.“ Es wurde aufgeräumt, ein Helfer hatte eine Motorsäge dabei.

„Wir haben uns von dem Unwetter wieder einigermaßen erholt“, sagt Steven Giese. „Es paar Reparaturen stehen noch an.“Insgesamt seien um die 20 Helfende nach dem Unwetter auf dem Hof gewesen. Und auch die Futterspenden-Aktion zeigt, dass viele helfen wollen.

Von Robert Tiesler