Wensickendorf: Mahnwache für verstorbenen Radfahrer

Wensickendorf

Der tragische Unfalltod eines Wensickendorfers am 17. Oktober erschüttert immer noch viele Menschen in Oranienburg und Umgebung. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus dem Oranienburger Ortsteil ist auf der Landesstraße 21 zwischen Zehlendorf und Wensickendorf gegen 18.41 Uhr von einem Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden. Der 66-jährige Autofahrer flüchtete zunächst vom Unfallort und wurde von der Polizei im rund vier Kilometer entfernten Schmachtenhagen aufgegriffen ( MAZ berichtete).

Tödlicher Unfall auf der L21 zwischen Zehlendorf und Wensickendorf. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Anzeige

Am Sonnabend findet um 13 Uhr eine Mahnwache für das Opfer des tragischen Verkehrsunfalls, an der Unfallstelle statt. Treffpunkt ist der Reiterhof Schumacher direkt an der Landesstraße 21. Dort stehen auch Parkplätze für Pkw und Abstellmöglichkeiten für Radfahrer zur Verfügung. Die Polizei wird vor Ort die Veranstaltung absichern. Die Landesstraße wird für die Mahnwache zeitweilig gesperrt. Es besteht die Möglichkeit Blumen niederzulegen und Kerzen aufzustellen. „Es soll keine politische Veranstaltung werden, in Absprache mit den Angehörigen wollen wir in stillem Gedenken an den Verstorbenen erinnern“, erklärt Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke, der das Unfallopfer persönlich kannte.

Oranienburgs Bürgermeister nimmt an Mahnwache teil

Neben vielen Bekannten und Freunden haben sich auch Fahrradaktivisten und einige Politiker der Stadt Oranienburg angekündigt. So wird auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke an der Mahnwache am Sonnabend teilnehmen, wo mit einer Schweigeminute an den verstorbenen 55-Jährigen erinnert wird.

Von Knut Hagedorn