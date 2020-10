Die Trauer nach dem tödlichen Fahrradunfall an der L 21 zwischen den Oranienburger Orsteilen Zehlendorf und Wensickendorf ist groß. Der verstorbene Radfahrer hatte sich in den vergangenen Monaten mit vielen weiteren Anwohnern für einen Radweg entlang der Landesstraße engagiert.

Nach dem tödlichen Fahrradunfall an der L 21: Große Trauer und viele Fragen

