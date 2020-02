Feuerwehrkameraden proben den Ernstfall

Wensickendorf

Feuerwehrmänner sitzen in blauen Schutzanzügen vor einem Gullideckel. Konzentriert versuchen sie, das Ausbreiten einer gefährlichen Chemikalie in den Gulli zu verhindern. Sie dichten den Deckel erfolgreich ab, die Gefahr ist gebannt.

Was im Ernstfall ein dramatischer Einsatz wäre, stellte sich am vergangenen Freitagabend in Wensickendorf glücklicher Weise als Übung der Kameraden der Ortsfeuerwehr Wensickendorf heraus. „Wir treffen uns das ganze Jahr lang jeden Freitag am Gerätehaus“, erklärt Ortswehrführer David Herholz. Dabei wird zwar auch Theorie in Form von Feuerwehrdienstvorschriften gepaukt. „Meist führen wir aber praktische Übungen durch.“ Wann was geübt wird, steht in der Regel vorher fest. „Wir haben einen festen Ausbildungsplan, der aber je nach Bedarf auch variiert werden kann“, erklärt er.

Das Ein- und Aussteigen in die blauen Anzüge muss immer wieder geübt werden. Quelle: Feuerwehr Wensickendorf

Zur letzten Ausbildung wurde die Handhabung und der Umgang mit Chemikalienschutzanzügen trainiert. „Um diese Anzüge tragen zu dürfen, muss man gleichzeitig auch Atemschutzgeräteträger sein“, erklärt der Ortswehrführer die Voraussetzungen. „Die Anzüge sind luft- und wasserdicht abgeschlossen. Ohne Atemschutzgerät würde man also irgendwann ersticken“, weiß David Herholz zu berichten. Sowohl für das Tragen der Atemschutzgeräte als auch für die Chemikalienschutzanzüge stehen Seminare und jährliche Prüfungen an. Vor allem der Umgang mit den Chemikalienschutzanzügen wird mindestens einmal jährlich geprobt. „Das ist gar nicht so einfach“, erklärt Herholz. „Man trägt ja drei Paar Handschuhe. Einmal Stoffhandschuhe zum Unterziehen, dann die des Anzuges selbst und darüber kommt noch ein Paar Schutzhandschuhe aus Gummi. Dann wird geübt, damit Dinge auf- und zuzuschrauben oder auch Geräte zu bedienen“, führt er weiter aus. Genutzt werden die Anzüge der höchsten Sicherheitsstufe im Umgang mit stark ätzenden oder giftigen Chemikalien, aber auch wenn nicht klar ist, um welche Stoffe es sind handelt.

Auch schon oft gemacht Handgriffe wie das Bedienen eines Verteilers sind mit drei Paar Handschuhen eine echte Herausforderung. Quelle: Feuerwehr Wensickendorf

„Auch wenn sechs unserer Kameraden dazu befähigt sind, die Anzüge zu nutzen, einsetzen mussten wir sie zum Glück noch nicht.“ Trainiert wird natürlich auch das An- und Ausziehen der Anzüge. „Die Reißverschlüsse werden vorher speziell gefettet, die Visiere werden mit einem Mittel eingerieben, welches ein Beschlagen verhindert“, so Herholz über die Vorbereitungen. Im Anschluss daran wurde auch eine Menschenrettung aus dem Gefahrenbereich geprobt, danach mussten die Kameraden die Ausbreitung der Chemikalie über einen Gullideckel verhindern. „Am Ende haben wir dann noch ein provisorisches Auffangbecken gebaut. Dazu haben wir nur Material genutzt, welches sich auch auf dem Feuerwehrfahrzeug befindet.“

Um das Ausbreiten einer Chemikalie zu verhindern übten die Kameraden auch, wie man einen Gullideckel abdichtet. Quelle: Feuerwehr Wensickendorf

Zwanzig Kameraden stehen der Ortsfeuerwehr Wensickendorf im Moment für den aktiven Einsatzdienst zur Verfügung, in der Jugendfeuerwehr werden derzeit zehn Kinder an die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr herangeführt. „Die Feuerwehr Oranienburg stellt uns für unsere Ausbildungen auch regelmäßig das notwendige Material zur Verfügung. Wir pflegen da eine tolle Zusammenarbeit unter den Ortswehren“, zeigt sich Ortswehrführer Herholz sehr zufrieden. Probleme gibt es allerdings häufig in der Tageseinsatzbereitschaft. „Wir würden uns freuen, neue Kameraden begrüßen zu dürfen“, stellt David Herholz klar. Interessierte können sich gern an jedem Freitag um 18 Uhr am Gerätehaus in der Berliner Straße einfinden.

Von Stefanie Fechner