Wer steckt dahinter? Oranienburger Innenstadt mit Aufklebern übersät

Oranienburg

Mehrere Gebäude der Oranienburger Innenstadt, darunter die Bürgerbüros der Parteien SPD und Linke, wurden am Wochenende mit zahlreichen Aufklebern beklebt. Darauf war unter anderem zu lesen: „Jugend! Bildet euch“, „Freiheit statt Sicherheitswahn“, „Die Presse lügt! Glaubt denen kein Wort!“ Betroffen war auch das Redaktionsgebäude der Märkischen Allgemeinen Zeitung ( MAZ). Der Pressestelle der Polizeidirektion Nord war der Vorfall auf Nachfrage der MAZ bekannt: „Die Aufkleber hatten eine Größe von etwa sieben mal fünf Zentimetern“, präzisierte deren Sprecherin Ariane Feierbach.

Diverse Aufkleber wurden vor allem an den Parteibüros der SPD und der Linken angebracht. Quelle: Privat

„Der Sachverhalt wurde am Sonntag gegen 10.30 Uhr angezeigt“, so Feierbach weiter. Nach ersten Erkenntnissen seien die Sprüche auf den Aufklebern jedoch nicht strafrechtlich relevant. „Die strafrechtliche Würdigung ist aber noch nicht abgeschlossen“, hieß es am Dienstag. „Sieben Aufkleber wurden am Parteibüro der SPD, neun am Parteibüro der Linken angebracht“, teilte Feierbach mit. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Wer für die Klebeaktion verantwortlich ist, ist gegenwärtig noch unklar.

Oranienburger Bürger hatten bereits am Wochenende mit der Entfernung der Aufkleber begonnen. Zahlreiche Exemplare waren daher nur wenig später, nachdem sie verteilt worden waren, schon wieder verschwunden.

Auch das Redaktionsgebäude der MAZ blieb nicht verschont. Quelle: privat

Von MAZonline