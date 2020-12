Wer wird Oberhavels Champion des Jahrzehnts

Oberhavel

Im goldenen Konfettiregen standen die geehrten Sportler, Trainer, Mannschaften und Nachwuchstalente auf der Bühne des Stadtklubhauses in Hennigsdorf und ließen sich Ende Januar diesen Jahres zu Recht als Sieger der „Wahl zum Sportler 2019“ beklatschten. Zum 23. Mal suchten die Märkische Allgemeine Zeitung, der Kreissportbund Oberhavel und die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) die besten Athleten des Vorjahres in einer Wahl durch die Leser. Schon bereits an diesem Abend gab es unzählige Gespräche über sportliche Veranstaltungen und über potenzielle Nachfolger, die etwa ein Jahr später im Rampenlicht stehen könnten. Doch es sollte alles anders kommen.

Nach zwei Sportmonaten wurde aufgrund der sich entwickelnden Corona-Pandemie ein Großteil der Spielzeiten in den Einzel- und Meisterschaftssportarten im März ausgesetzt und später teils gänzlich abgesagt. Nur sporadisch konnten einzelne Wettbewerbe wie etwa in der Leichtathletik im Sommer durchgeführt werden. Für zahlreiche Sportler war es ein unbefriedigendes Jahr. Siege und Niederlagen, Freude und Frust sowie Aufstiegsrennen und Abstiegskampf bestimmten diesmal nicht das Sportgeschehen der einzelnen Athleten und Mannschaften in Oberhavel. Vielmehr waren die Sportler froh, überhaupt wieder trainieren zu dürfen, was dieser Tage aufgrund der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus erneut fast unmöglich ist – es sei denn, man zählt zu den „Profisportarten“.

Anzeige

Voting bis zum 10. Januar

Da 2020 aber zugleich ein neues Jahrzehnt eingeläutet wurde, entschieden sich die MAZ, der KSB Oberhavel sowie die MBS dafür, einen Blick zurück auf die vergangenen zehn Sportjahre in Oberhavel zu werfen und die „Champions des Jahreszehnts“ zu suchen. Fünf Kategorien und jeweils fünf Nominierte – die MAZ-Leser können ab sofort wieder ihre Kreuzchen setzen. Neben den in der MAZ abgedruckten Stimmzetteln können die Leser ihre Stimmen auch im Online-Voting (Direktlink unter www.maz-online.de/champion2020) abgeben. Bis zum 10. Januar haben Sie Zeit, für ihren Favoriten zu stimmen. Machen Sie mit!

Fünf Kandidaten pro Kategorie

Wie gewohnt steht ein Quintett in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Nachwuchs, Trainer/in und Mannschaft zu Wahl. Dabei hat es sich die Jury nicht einfach gemacht, die Kandidaten aus zehn Jahren erfolgreichen Sports auszuwählen. Bei der Auswahl wurde der Blick nicht nur auf ein einzelnes Sportjahr gerichtet, vielmehr lag der Fokus auch auf konstante Spitzenleistungen. Ebenso spielten bei der Nominierung ehrenamtliche Aufgaben sowie die Vereinszugehörigkeit und das Engagement eine Rolle.

Vorrangig mussten natürlich auch wieder die sportlichen Leistungen stimmen, wie etwa beim dreifachen Gewinner Rene Latzke von der LG Oberhavel. Aber auch Lauf-Ass Lothar Bathe vom SV Stahl Hennigsdorf gehört mit auf die Liste. Ebenso die Leistungen von Kathrin Koczessa (LG Oberhavel), die nicht nur selbst als Sportlerin mit Bestzeiten glänzte, sondern auch als Trainerin eine gute Figur abgibt. Dies macht seit etlichen Jahren auch Kerstin Paech vom SV electronic Hohen Neuendorf, die Jahr für Jahr Nachwuchssportler formt und diese für höhere Aufgaben vorbereitet. „Ich möchte es noch einmal schaffen, dass ein Sportler von uns an den Olympischen Spielen teilnimmt“, sagte Paech, die es immerhin schon schaffte, dass in Hohen Neuendorf gereifte Talente später an Weltmeisterschaften teilnahmen. Weiter nördlich leistet Axel Klicks beim Löwenberger SV, dem er auch lange als Vereinschef vorstand, ähnlich gute Basisarbeit.

>>> Hier können Sie online abstimmen

Über die Region hinaus repräsentieren seit Jahren die Zweitliga-Volleyballer des SV Lindow-Gransee und die Handballer vom Oranienburger HC den Kreis Oberhavel. Ob beide ihre aktuellen Erfolgsserien fortsetzen können, bleibt abzuwarten – ebenso wie der Ausgang der „Championswahl“, die in den kommenden Wochen bis zur Entscheidung sicher heiß diskutiert wird. Wer hat die besten Karten? Verstecken müssen sich auch die Sportschützen aus Liebenthal nicht, die als Landesliga-Serienmeister schon fast Dauergast auf den Stimmzetteln der vergangenen Jahre waren. Aber all die Nominierten zeigen einmal mehr, wie groß die Sportfamilie in Oberhavel mittlerweile geworden ist. Da geht es längst nicht nur um den Fußball.

Die 25 Nominierten der MAZ-Championsumfrage stehen stellvertretend für eine viel größere Anzahl an kleinen und großen Sporterfolgen, welche die Jahre 2010 bis 2019 in Oberhavel zu bieten hatten. Auf vielfältige Art und Weise haben sich Sportler, Mannschaften und Trainer im vergangenen Jahrzehnt für ihre Sportart eingebracht. Nun haben Sie, liebe Leser, die Qual der (Champions)-Wahl.

Die Nominierten im Überblick

SPORTLER

Lothar Bathe ( SV Stahl Hennigsdorf/Laufen)

Max Hilmar Borchert ( RV Stechlin-Menz, Springreiten)

Rene Latzke (LG Oberhavel/Laufen)

Carlo Paech ( Hohen Neuendorf/Stabhochsprung)

Herbert Lange ( SV Stahl Hennigsdorf/Schwimmen, Triathlon)

SPORTLERIN

Kathrin Koczessa (LG Oberhavel/Laufen)

Simone Glenz (Hennigsdorfer Judoverein/Judo)

Katharina Brening (Oranienburger Boxclub/Kraftdreikampf)

Petra Fiedler ( Löwenberger SV/ Leichtathletik)

Silke Schulze (RC Oberhavel/Rudern)

MANNSCHAFT

Oranienburger HC (3. Liga/Handball)

SV Lindow-Gransee (2. Bundesliga/Volleyball)

SV Altlüdersdorf (Brandenburgliga/Fußball)

SSV Liebenthal ( Landesliga/Sportschießen)

SV Stahl Hennigsdorf (Brandenburg-Cup-Mannschaft/Laufen)

NACHWUCHS

Jakob Simon ( Oranienburg/Schlauchbootslalom)

Lukas Wegner (Speedwayteam Wolfslake/Speedway)

Lara Sophie Glasow ( Löwenberger SV/ Leichtathletik)

Jakob Rettschlag ( SG Vehlefanz/ Leichtathletik)

Sina Henning (Velten/ Tischtennis)

TRAINER

Kerstin Paech (SV electronic Hohen Neuendorf/ Leichtathletik)

Thomas Wjasmin (OFC Eintracht, FC Kremmen, SV Friedrichsthal/Fußball)

Christian Pahl ( Oranienburger HC/Handball)

Lothar Latzke (Boxclub Oberhavel Velten/Boxen)

Axel Klicks ( Löwenberger SV/ Leichtathletik)

Von Matthias Schütt