27 Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums aus Oranienburg nahmen am Dienstag und Mittwoch an der Veranstaltung „Jugend im Bundesrat“ in Berlin teil. Dabei tagten sie im echten Plenarsaal, diskutierten in Kabinetts- und Ausschusssitzungen über Gesetze und lernten viel über die Kunst der Diplomatie und Kompromissfindung.